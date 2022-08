Concerto con Leon Spierer al Conservatorio di Vicenza

Passione, entusiasmo, voglia di stare con i giovani e di trasmettere alle nuove generazioni l’inestimabile bagaglio di esperienza accumulato in tanti anni di attività professionale.

Se cercate la formula dell’elisir di lunga vita chiedete consiglio a Leon Spierer, violinista berlinese classe 1928. Meglio ancora: venite a vederlo e ad ascoltarlo nel primo dei due concerti conclusivi del corso di formazione orchestrale rivolto ai giovani musicisti dei Conservatori del Veneto.

Affascinante il programma: la Sinfonia n. 91 in Mi bemolle maggiore di Franz Joseph Haydn e la Serenata per archi op. 6 di Josef Suk.

- sabato 24 settembre 2022, ore 18:00

BIGLIETTO: 8 euro



ACQUISTO IN PREVENDITA

senza diritti di prevendita aggiuntivi

> prenotando via e-mail all’indirizzo info@quartettovicenza.org e ritirando il giorno del concerto

> agli uffici della Società del Quartetto



con diritto di prevendita

> online tramite il circuito Vivaticket al link https://bit.ly/3Bh7lEF



INFORMAZIONI

Ufficio Società del Quartetto



info@quartettovicenza.org