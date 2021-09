Concerto in cattedrale: Stefan Kagl organo

Il XXIV Festival Concertistico Internazionale di Vicenza arriva in città: il prossimo appuntamento sarà infatti sabato 25 settembre nella Cattedrale di S. Maria Annunciata di Vicenza.

Il concerto dell'organista tedesco, Stefan Kagl, sarà preceduto alle 16.30 da "La musica in Cattedrale: i Maestri di Cappella" uno sguardo introduttivo a cura di Ornelio Bortoliero.

L'ingresso è libero e nel rispetto della normativa anticovid vigente, con Green Pass.

Sabato 25 settembre Vicenza • ore 17:00 Cattedrale • Organo Mascioni 1955

STEFAN KAGL (Germania) • Organo

PROGRAMMA:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludio e Fuga in re maggiore, BWV 532

Stefan Kagl (*1963)

Baskische Suite:

Marcha de San Sebastia?n, On?azez, Donostiako hiru damatxo, Mendian gora haritza, Zortikoa, Gorago Beti, Txalopin txalo, Dira dira, Txakolin, Argizagi ederra, Contrapax

Gaston Litaize (1909-1991) Toccata sur le Veni Creator Spiritus

Modest Mussorgski (1839-1881) da Quadri di un’esposizione (trascrizione organistica: Stefan Kagl)

Promenade

Il vecchio castello Baba-Yaga

La grande porta di Kiev

CURRICULUM: Stefan Kagl è nato a Monaco di Baviera nel 1963. Iniziato lo studio dell’organo privatamente (tra gli altri con P. Schammberger) ha quindi proseguito presso la Staatliche Hochschule für Musik di Monaco nella classe del Prof. Klemens Schnorr a alla Schola Cantorum e al Conservatorio Superiore di Parigi sotto la guida di Jean Langlais e della moglie Marie-Louise Jacquet.

Si è dipolmato con livello “A” in Musica Sacra conseguendo anche il “Künstlerisches Staatsdiplom Hauptfach Orgel”, il “Prix de Viruosité”(mention Très bien), il “Premier Prix d' Orgue” e il “Prix d'Excellence”.

Nel 1991 Stefan Kagl ha vinto il Primo Premio del Concorso “César Franck” ad Haarlem (Olanda) iniziando una intensa attività di concertista d’organo in Germania e all’estero. Ha frequentemente eseguito in prima assoluta molte composizioni del suo maestro J. Langlais e realizzato alcuni CD (recentemente uno dedicato alle opere di Ch. Tournemire per l'etichetta Motette e l'intergrale delle opere organistiche di J. Ireland per la cpo) e registrazioni radiofoniche. Ha scritto numerosi articoli, tenuto conferenze e curato trasmissioni radiofoniche sulla musica d’organo e l’organaria francese e sull’opera di J. Langlais.

E’ stato organista e maestro di cappella in Bad Kissingen dal 1991 al 1996 e in Rudolstadt dal 1997 al 2002 e attualmente è organista titolare e maestro di cappella del Duomo di Herford e direttore artistico del Festival “Herforder Orgelsommer”. Insegna organo e improvvisazione presso la Hochschule für Kirchenmusik di Herfor