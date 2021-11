Concerto arpa e bandoneon in Conservatorio

Martedì 23 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Concerti “Marcella Pobbe” di Contra’ San Domenico, nell’ambito de “I Martedì al Conservatorio” del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, rassegna contraddistinta da performance di alto livello artistico che propone una visione a tutto campo della musica, affiancando nuovi stimoli di ascolto ai repertori della grande tradizione classica, avrà luogo il concerto “Sur”: un suggestivo viaggio condotto da Eva Perfetti, all’arpa, e Davide Vendramin, al bandoneon, nelle culture musicali dell’Argentina, del Brasile e della Spagna, creando una sorta di ponte “iberoamericano”, con incursioni - mai casuali - in altri Paesi e secoli, dal Barocco alla contemporaneità.

La particolarità timbrica del duo darà vita dunque ad una maglia sonora senza soluzione di continuità, intessuta di composizioni di Ginastera, Guastavino, Piazzolla e Villa-Lobos e, al di qua dell’oceano, di Granados e De Falla, Rossini e Fauré, i cui lembi sono costituiti dagli antipodi temporali di Marais e Campogrande.

Eva Perfetti si è brillantemente diplomata presso il Conservatorio di Pesaro “Gioacchino Rossini” e, con ottimi giudizi, presso l’Accademia “Paolo Chimeri” di Lonato (Brescia). Oltre ad essersi affermata in alcuni concorsi nazionali, svolge da anni una intensa attività concertistica in diverse formazioni cameristiche, ospite di importanti stagioni musicali. Ha sempre affiancato all’impegno solistico collaborazioni con importanti istituzioni musicali, come l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e la Fondazione “Arena di Verona”. Davide Vendramin, fisarmonicista e bandoneonista, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio di Pesaro, all’Università di Torino e all’Hochschule der Künste di Berna (Svizzera). Si è esibito nell’ambito di importanti festival e in collaborazione con istituzioni culturali quali Internationale Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, MiTo/Settembre Musica e Biennale Musica di Venezia. Con il bandoneon, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, ha suonato i “Tres Tangos”, Doble Concierto “Hommage à Liége” e “Las quatro estaciones porteñas” di Astor Piazzolla, il “Requiem” di Silvia Colasanti e la “Misa Tango” di Luis Bacalov, diretta dal compositore stesso. Ha suonato nella “Die Dreigroschenoper” di Kurt Weill prodotta dal Piccolo Teatro Strehler di Milano.

Ingresso con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it oppure tramite la piattaforma Eventbrite. Obbligatori Green Pass e mascherina.