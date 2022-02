Concerto d'archi a Palazzo Cordellina

Si prepara il nuovo appuntamento de “I Sabati Musicali”, la rassegna concertistica in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana che ospita a Palazzo Cordellina le performance degli studenti del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”.

Sabato 26 febbraio 2022 alle ore 17.00 i protagonisti saranno gli allievi del Dipartimento degli Archi con un raffinato programma tra Barocco, Classicismo e Romanticismo.

Il concerto si apre con i movimenti Preludio, Sarabanda e Giga dalla Suite n. 3 in do maggiore BWV 1009 per violoncello solo di Johann Sebastian Bach (1685-1750) nell’esecuzione di Filippo Pigato: un bellissimo esempio, tra virtuosismo (Preludio), solennità (Sarabanda) e brillante dinamismo (Giga), dell’inventiva e del genio che Bach ha riversato nelle sei suite per violoncello, considerate le opere più note e virtuosistiche mai scritte per lo strumento. Di Bach Rossella Castaman farà poi ascoltare la Ciaccona dalla Partita n. 2 in re minore BWV 1004 per violino solo: rielaborazione stilizzata dell’omonima danza diventata nel tempo più celebre del genere stesso. Un’altra vetta compositiva del Kantor. A Emilio Pagliantini, violino, e Maddalena Murari, pianoforte, viene affidata la composizione Légende op. 17 del violinista e compositore polacco Henryk Wieniawski (1835-1880), autore di opere molto importanti per il repertorio violinistico. Il brano in questione viene ricordato anche per la storia che lo sottende: il fidanzamento tra Wieniawski e Isabella Hampton non era stato approvato dai genitori di lei, i quali però si ricredettero proprio dopo aver ascoltato Légende e acconsentirono quindi alle nozze. A seguire Dragos Natalschi, violino, e Maddalena Murari suoneranno la Danse Macabre op. 40 di Camille Saint-Saëns (1835-1921), breve poema sinfonico nato come chanson per voce e pianoforte e successivamente strumentato, ispirato al poemetto grottesco di Henri Cazalis. Si conclude con l’Allegro aperto dal Concerto per violino n. 5 K 219 di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) con solista Lucia Amneris Rossi e l’accompagnamento pianistico di Serena Peroni. Il concerto, composto da un Mozart diciannovenne, si presenta come il più originale e maturo fra quelli di certa attribuzione scritti dal Salisburghese per il violino. Il modello di riferimento (fatta eccezione per il Rondeau finale) è quello italiano di Tartini e Nardini, che prediligeva l’eleganza della scrittura solistica ad un virtuosismo fine a sé stesso.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it, oppure tramite la piattaforma Eventbrite. Obbligatori Green Pass rafforzato (Super Green Pass) e mascherina FFP2 indossata per tutta la durata del concerto.