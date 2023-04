Concerto alla Malga Davanti sul Monte Novegno

Ci siamo, il palcoscenico delle Piccole Dolomiti riaccende i riflettori! Il 2023 riparte alla grande con un live da non perdere, domenica 30 aprile 2023 alle ore 14 con Nicola Cipriani & Brad Myrick. Malga Davanti Monte Novegno è una location dal panorama emozionante, birra e panini con ingredienti genuini, comodamente raggiungibile. punto di partenza e/o arrivo per escursioni in una terra ricca di storia.

DOMENICA ALLE ORE 14:00

D/EVENT: NICOLA CIPRIANI & BRAD MYRICK Live - Malga Davanti - SCHIO

Davanti Monte Novegno



Nicola Cipriani & Brad Myrick rappresentano un sodalizio artistico unico che si dipana tra Stati Uniti e Italia dal 2018: 5 dischi, di cui 2 ep live e 3 Lp. Silver Lining è il loro nuovo lavoro e il tour li ha portati negli Stati Uniti in teatri, sale concerto e club, oltre che in tre università (Coastal Carolina University, South Carolina, University of North Carolina, University of New Hampshire) dove hanno tenuto residency di lezioni, masterclass di strumento e show.

Nicola nasce e cresce a Verona, ha suonato con i compianti Rudy Rotta e Gianni Frasi con la sua John Papa Boogie, in tour con artisti del calibro di Marco Carta e Paolo Meneguzzi, con il quale ha girato Europa e Sud America e con Samuele Rossin.

Brad cresce in New Hampshire ma è a Los Angeles che la sua carriera musicale parte, come session man, arrangiatore e compositore.

Dal 2018 incrociano le loro strade artistiche creando il suono che è la cifra della loro musica. Due chitarre acustiche che tessono una trama di raffinata e profonda bellezza. Un viaggio introspettivo che è una colonna sonora di un film, quello che ogni ascoltatore può vivere ascoltando le corde di Nicola e Brad. Fanno musica strumentale, li hanno definiti folk, new wave, jazz, pop ma in verità le etichette servono a poco: la loro musica è un viaggio solitario che vale la pena intraprendere.