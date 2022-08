Concerto al tramonto del pianista fuori posto alla Chiesetta di San Lorenzo in Marcesina

Indirizzo non disponibile

Pro Loco Enego presenta: Musica e colori presso la Chiesetta di San Lorenzo

- Sabato 20 agosto | ore 19:00

Concerto di Pianoforte, al tramonto del sole, con il pianista fuori posto, Paolo Zanarella, artista del cuore e improvvisatore musicale dell'animo umano.

L'evento si svolgerà nell'anfiteatro naturale della Chiesetta di San Lorenzo - Piana di Marcesina.

Il Pianoforte del Signor Zanarella è accordato a 432 HZ, frequenza che permette al corpo di riposarsi, ripararsi ed eliminare le tossine e tensioni.

Si consiglia abbigliamento adatto per stare in montagna di sera. Portare con se stuoie per sdraiarsi nell'erba o piccole sedie pieghevoli.

Durante l'evento potrete sostenere il progetto del pianista fuori posto, acquistando i suoi CD o attraverso una libera offerta.

Per ulteriori informazioni, tel. 350 023 0698