Concerto a Palazzo Leoni Montanari: dallo swing al Brasile

Jazz in corte nelle Gallerie di palazzo Leoni Montanari propone venerdì 27 agosto: "Dallo swing al Brasile"

Un viaggio attraverso le composizioni di grandi musicisti e arrangiatori del jazz come Duke Ellington, Woody Herman e Count Basie, per poi spingersi fino a Charlie Parker e Thelonious Monk e approdare in Brasile con la bossa-nova di Antônio Carlos Jobim.

Michele Uliana, clarinetto

Danilo Memoli, pianoforte

Nicola Barbon, contrabbasso

Costo: 5,00 € a persona.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.gallerieditalia.com, al numero verde 800.578875 o all’indirizzo mail info@palazzomontanari.com

Posti limitati, con distanziamento fisico garantito; in caso di maltempo gli eventi verranno comunque realizzati all’interno del museo.