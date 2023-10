Competenze finanziarie, è urgenza educativa: Banca delle Terre Venete promuove il secondo incontro rivolto ai giovani

Saper prendere decisioni finanziarie informate può migliorare la qualità di vita e contribuire alla stabilità economica generale, eppure il livello di preparazione su questi temi è ancora troppo basso. Per questo, nel Mese dell'Educazione Finanziaria e alla luce dell’inserimento della materia nei percorsi scolastici, il Club Giovani Soci di Banca delle Terre Venete promuove il ciclo di incontri “Il mio futuro al sicuro”, organizzati con il supporto dell’Area Wealth Management dell'Istituto di Credito.

Dopo la prima serata, che si è svolta a Fanzolo di Vedelago, martedì 24 ottobre 2023 alle ore 20.30 nella Sala Civica di Corte delle Filande a Montecchio Maggiore, si terrà un nuovo appuntamento. Dedicato a "Come funziona un fondo pensione: regole e opportunità", vedrà come relatore il consulente finanziario indipendente Marco Viganò.

In un contesto in cui da un lato l’Italia detiene un livello di alfabetizzazione finanziaria tra i più scarsi in Europa e dall’altro si registra una crescente complessità dei mercati e dei prodotti disponibili, i giovani sono chiamati con sempre più urgenza a prendere decisioni consapevoli evitando di correre rischi. Non solo, con l’aumento della responsabilità individuale nelle scelte finanziarie – come la gestione del pensionamento e degli investimenti – risulta necessaria una preparazione ancor più solida.

“La promozione delle conoscenze relative all’educazione finanziaria fa parte della mission degli Istituti di Credito Cooperativo come la nostra Banca. Ringrazio pertanto il Comitato Direttivo dei Giovani Soci, attivo su queste tematiche attraverso numerose iniziative come questo ciclo di incontri. È fondamentale che i nostri ragazzi coltivino tale sensibilità per far fronte ad un contesto economico, finanziario e di welfare in profonda trasformazione e sono certo che, padroneggiando la materia e i suoi strumenti, riusciranno a governare con successo il cambiamento” dichiara il Presidente di Banca delle Terre Venete Gianfranco Sasso.

Le due iniziative di Banca delle Terre Venete rientrano nel calendario del Mese dell’Educazione Finanziaria 2023, giunto alla sesta edizione, e promosso dal Comitato Edufin (Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria), istituito nel 2017 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per accrescere la cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale dei cittadini italiani.

La partecipazione all’incontro è libera, e può avvenire in presenza o in diretta tramite il Canale YouTube di Banca delle Terre Venete, con iscrizione obbligatoria nel sito.