Commemorazione del 79mo Anniversario dell'Eccidio del Grappa

La Città di Bassano del Grappa, Medaglia d’Oro al Valor Militare per meriti nella guerra di Liberazione, ricorda i Martiri del Grappa a 79 anni dall’Eccidio con una cerimonia promossa insieme alle associazioni partigiane, combattentistiche e d’arma.

Sabato 23 settembre 2023

Ore 9.00 le autorità e i partecipanti si riuniranno in municipio, e partiranno in corteo per il viale dei Martiri, con una sosta in piazza Garibaldi per la deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti.

Alle 9.30, in viale dei Martiri, è in programma l’Onore ai Caduti e la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dedicata ai Martiri della Libertà. A seguire, la Santa Messa.

Alle ore 10.00, al teatro Tito Gobbi del Castello degli Ezzelini, si terrà l’ultimo momento di raccoglimento con il saluto del sindaco di Bassano del Grappa e il discorso ufficiale tenuto dal dott. Paolo Tagini, storico, componente del direttivo di ISTREVI (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di Vicenza “Ettore Gallo”).

Alle celebrazioni parteciperanno 28 comuni e le confederazioni combattentistiche delle province di Vicenza, Treviso e Belluno.

“A quasi ottant’anni da un tragico avvenimento che ha segnato la nostra storia – commenta il sindaco Elena Pavan – è un dovere mantenere viva la memoria e onorare il sacrificio di persone che hanno portato gloria alla nostra città con la Medaglia d’Oro al Valor Militare. Abbiamo accolto con piacere, in particolare, le adesioni già comunicate da parte di tanti giovani, perché è attraverso di loro che il nostro passato sarà tramandato alle generazioni future. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare”.

In caso di maltempo la Santa Messa verrà celebrata nella chiesa di San Francesco, e il programma delle ore 10.00, diversamente da quanto inizialmente programmato, si terrà presso il Duomo di Santa Maria in Colle (anziché al teatro Remondini).