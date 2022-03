“Comincium”, il nuovissimo spettacolo di Ale e Franz al Teatro Comunale di Vicenza

Biglietti: 35 euro l’intero, 25 euro il ridotto over 65 e 20 euro il ridotto under 30

Un altro appuntamento imperdibile con il cabaret e la musica al Teatro Comunale di Vicenza: è il nuovo attesissimo spettacolo di Ale e Franz, “Comincium”, in programma negli spettacoli fuori abbonamento, mercoledì 9 marzo alle ore 20.45. Il nuovissimo lavoro teatrale del duo reso popolare da Zelig, Alessandro Besentini e Francesco Villa, volti noti e amatissimi dal pubblico per le frequenti incursioni con la loro comicità stralunata in numerosi programmi televisivi, è stato concepito durante la pandemia e ha visto il debutto a fine novembre; da allora non ha smesso di girare nei più importanti teatri italiani. .

In scena - due ore di spettacolo ininterrotto - una satira di costume in cui i due comici giocano con l’attualità, a partire dal politically correct, per parlare anche di ecologia e di problemi ambientali, il tutto con lo stile disincantato e dissacrante che da sempre caratterizza la loro comicità surreale. L’intento dichiarato è quello di far ridere, per tornare ad ascoltare le risate del pubblico; lo show, che è diviso in diversi momenti comici, intervallati da canzoni che omaggiano i grandi artisti milanesi, riesce a mantenere sempre ritmi molto serrati. La crisi dei cinquantenni di oggi o l’amore ai tempi del Covid, o ancora pezzi cult come i due vecchietti sulla panchina dei tempi di Zelig e altro ancora saranno gli argomenti su cui ridere, ma sempre con il senso della misura che da sempre caratterizza lo humour di Ale e Franz. Il nuovo spettacolo è costruito con molta maestria, senza lasciare nulla al caso: le situazioni comiche, ai limiti dell’esilarante, sono bilanciate dalle canzoni di Jannacci, Gaber, Ornella Vanoni, Cochi e Renato, parole e musica che diventano il finale delle singole scene; e così “Una fetta di limone”, “La libertà”, “E la vita la vita”, “Ma Mì”, “Parlare con i limoni”, sono la colonna sonora di un cabaret di altissima qualità di una delle migliori coppie comiche della scena nazionale, un sodalizio (“un matrimonio riuscito”, come l’hanno definito più volte i due artisti) che dura da oltre ventisette anni.

Lo spettacolo, una produzione Enfiteatro - Il Parioli, è costruito su un testo scritto dagli stessi Ale e Franz assieme ad Antonio De Santis e ad Alberto Ferrari che firma anche la regia. Sul palco, con i due comici milanesi, anche Alice Grasso nelle duplici vesti di cantante e attrice, nonché una band formata da Luigi Schiavone alla chitarra, Fabrizio Palermo al basso, Francesco Luppi alle tastiere e Marco Orsi alla batteria (quasi tutti i musicisti hanno fatto parte del gruppo che per anni ha accompagnato Enrico Ruggeri nei suoi concerti).

“Comincium” è un titolo che riassume perfettamente lo spirito dello spettacolo: è l’inizio, un nuovo inizio, dopo il lungo distacco forzato dalle scene; come riportano gli autori nelle note che accompagnano la nuova produzione: ”Sembra passato un secolo. I ricordi del sipario che si apre, i fari che si accendono, i vostri sorrisi, gli applausi. Il teatro. La nostalgia di quella atmosfera di complicità, che ci avvolgeva tutti quanti, dal palcoscenico alla platea rendendoci partecipi, ogni sera, di un momento unico ed irrepetibile: lo spettacolo. Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di divertirci e farvi divertire. Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d’eccezione, di grandi professionisti. Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. Abbiamo voglia di leggerezza. E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere. Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, come davanti ad uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, la nostra comicità. Siamo pronti”.

Per “Comincium” di e con Ale e Franz, in programma al Tcvi mercoledì 9 marzo, restano ancora dei biglietti.

I biglietti per lo spettacolo “Comincium” costano 35 euro l’intero, 25 euro il ridotto over 65 e 20 euro il ridotto under 30; sono in vendita alla biglietteria del Teatro, appuntamento obbligatorio, dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.15, al telefono, chiamando lo 0444-324442 (nei giorni di apertura dalle 16 alle 18) oppure online sul sito www.tcvi.it ; possono essere acquistati anche con 18 App e con la Carta del Docente.

È aperto, un’ora prima dell’inizio degli spettacoli, il bar nel piazzale esterno del Teatro.Relativamente alle misure di contenimento della pandemia, i biglietti per gli spettacoli sono nominali.

In base alle normative vigenti, l’accesso alle sale teatrali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di “Green Pass rafforzato”, ovvero a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge. All'interno del Teatro è obbligatorio l'uso della mascherina di protezione superiore FFP2.

Per maggiori informazioni: www.dgc.gov.it.