Vorresti migliorare la memoria? Essere sereno quando studi? Metterci meno tempo?

Vorresti migliorare la tua memoria? Essere sereno quando studi? Metterci meno tempo?



Tre serate per adulti, genitori e studenti di scuole superiori e università per migliorare la propria motivazione, e rendersi conto che memorizzare e studiare può essere facile, quando sai come fare.

Si parlerà di come aumentare la propria autostima, di tecniche di memoria ed efficaci strumenti di organizzazione dello studio (e non solo) e molto altro. Questo ciclo di conferenze è pensato come un percorso, per cui ti consigliamo di partecipare a tutte tre le serate.

Martedì 25/08 e Mercoledì 26/08 (replica)

MOTIVAZIONE E AUTOSTIMA

Tornare a scuola non è mai facile, e non lo è soprattutto dopo questo periodo di pausa! Parleremo di Intelligenza Emotiva, di come creare Autostima e voglia di studiare. Questa serata è adatta ai genitori di figli di superiori e università.



Martedì 01/09 e Mercoledì 02/09 (replica)

POTENZIA LA TUA MEMORIA

Una serata per introdurti all'affascinante mondo della memoria. Scoprirai quali sono i principi fondamentali per utilizzare al meglio le tue capacità di apprendimento. Imparerai a gestire al meglio lo studio e anche qualche tecnica di memoria! Scoprirai che è più semplice di quello che pensi!



Martedì 08/09 e Mercoledì 09/09 (replica)

ORGANIZZA LO STUDIO

Fai degli schemi per organizzare? E funzionano? Ci viene detto spesso di organizzare le informazioni che dobbiamo studiare ma spesso si usano metodi non troppo efficaci. Tutto questo può cambiare.



La capienza è limitata come da normativa vigente, ecco perché chiediamo di prenotarsi. (E i posti finiscono in fretta). Si può scegliere di partecipare di Martedì o di Mercoledì, per ulteriori informazioni vai su: https://www.mindskills.it/prenotazione-conferenza/



PER PRENOTARE SCRIVI A:

info@mindskills.it

O vai a questo link: https://www.mindskills.it/prenotazione-conferenza/



DOVE?

La Locomotiva, Via Francesco Rismondo 2 (VI)