Colto e mangiato: agri-aperitivo con primizie

È tutto pronto per l’agri-aperitivo. Gli agriturismi Coldiretti di Terranostra e Campagna Amica Vicenza, infatti, hanno messo in moto la macchina organizzativa per consentire a vicentini e turisti di trascorrere qualche ora all’aria aperta anche dopo il weekend di Pasqua.

Gli agriturismi proporranno per un mese serate dedicate alle eccellenze del territorio, prodotti della terra veri gioielli della vicentinità.

Cinque gli appuntamenti in calendario: