Colline vicentine: escursione da Isola a Torreselle

Dal centro di Isola Vicentina si snodano sentieri e stradine che permettono di esplorare la sua parte collinare, tra lembi di bosco misto, campi terrazzati e antiche contrade. Si raggiunge la frazione di Torreselle situata a 370 metri di altitudine, da cui si apre un bel panorama sulle Prealpi vicentine.

Lungo l'itinerario ci si sofferma sulle bellezze naturali della zona. Si è catapultati in un mondo che spesso ci sfugge: si attraversano antichi vulcani, si calpestano fondali marini vecchi milioni di anni, si ascolteranno le storie raccontate dall’acqua e dal paesaggio rurale, in un intreccio continuo tra passato e presente.

ESCURSIONE SULLE COLLINE DI ISOLA VICENTINA

QUANDO e DOVE: domenica 4 dicembre 2021

Ore 8:45

Ritrovo presso Piazza Marconi (Isola Vicentina) Link Maps: https://goo.gl/maps/jCGwAVVgTfJW15st8

DURATA: circa 4,5 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 9 km, dislivello 300 m.



COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi sotto i 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni



EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking (o comunque scarpe con suola grippata), scorta personale d'acqua, spuntino.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp: michela.aigae@gmail.com

338 4155706 (Michela) - 348 8630711 (Chiara)

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE iscritte ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

Chiara Bertacco (naturalista)

Michela Rampazzo (geologa)



N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.