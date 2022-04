Prezzo non disponibile

Trekking someggiato con gli asini sulle colline di Marostica, immersi in un contesto paesaggistico unico tra i terreni terrazzati coltivati a vite e ulivo e splendidi panorami sul lato sud dell'altopiano di Asiago e sulla pianura.

Il percorso sarà quasi totalmente su sentiero sterrato ben percorribile che si snoda tra i boschi dove crescono le tipiche essenze della fascia pedemontana, tra le rive di un piccolo torrente e i terreni coltivati con una pratica di agricoltura comune ai paesi a ridosso dell'Altopiano dei Sette Comuni.

Bambini e ragazzi potranno a turno salire in sella agli asini dove il percorso lo permette!

SABATO 16/4/2022 DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00

Sulle colline di Marostica a passo d'asino

Durata: 3 ore circa

Dislivello:200 m

Lunghezza percorso: 8 km circa

Luogo di ritrovo e partenza: Via Ponte Quarello, Marostica (VI)

Costo escursione: 15 € adulti e 10€ i bambini sotto i 15 anni

Da portare il escursione: mascherina e gel igienizzante, scarponcini, zaino, acqua per l'intera escursione, 1.5 litri (non ci saranno punti di approvvigionamento), vestiario "a cipolla" invernale, guanti e berretto.

PRENOTAZIONI:

Thomas 346 2310557