Colli Berici: Trekking ai mulini di Mossano

Anticamente giravano in questa valle numerosi mulini. L’acqua del ruscello azionava le enormi ruote meccaniche e gli abitanti sfruttavano la forza per i loro lavori quotidiani. Oggi di ben visibile e restaurata c’è una ruota sola e si raggiunge camminando lungo il ruscello in un contesto da fiaba.

Risaliamo nel bosco e sbuchiamo su grandi prati soleggiati, passeggiare qui è un piacere. Rientriamo sotto l’ombra degli alberi su un ampio sentiero e raggiungiamo i covoli, delle grotte naturali all’interno della roccia, scendiamo poi a Contrà Rigo con un bellissimo panorama sulla pianura e sui Colli Euganei.

Una discesa fra gli ulivi ci accompagna dolcemente al punto di partenza.

Ci fermeremo a fare merenda lungo il percorso.

Sabato 15 maggio 2021

Luogo: Parcheggio in Via Capitello 99, incrocio con Via Fontanella 36024 Mossano (VI)

Orario ritrovo: 14:45

Rientro previsto: 19:30

Dettagli

Lunghezza: 10 km

Dislivello: 400m

Difficoltà: media. È richiesta una buona preparazione fisica e abitudine a camminare.

Durata: 4 ore e mezza

Terreno: sentiero e brevissimi tratti di asfalto

Partecipanti: massimo 15

Costo: 10€

Altre cose da sapere

Meteo: in caso di maltempo l’escursione viene rinviata

Attrezzatura: indossare abbigliamento tecnico adeguato alla stagione, scarpe da trekking, k-way se tempo incerto, bastoncini da trekking.

Cibo e acqua: portare con sé l’acqua (1 litro e mezzo), uno snack

La partecipazione all’evento presuppone l’accettazione del regolamento https://www.sentieriliberi.com/regolamento/

Per info e prenotazione: 388 8247096 - melanie.chilesotti@gmail.com

Melanie Chilesotti - Guida Ambientale Escursionistica ai sensi della Legge 4/2013 e Guida cicloturistica