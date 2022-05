Colli Berici: tra boschi e vigneti alla scoperta delle orchidee spontanee

Escursione guidata lungo un itinerario ad anello tra Toara di Villaga e Sossano. Lungo il percorso seguiremo sentieri che attraversano boschi e vigneti e potremo osservare le splendide fioriture primaverili delle orchidee spontanee della zona. Inoltre potremo ammirare lo splendido paesaggio dei Colli Berici e dei Colli Euganei

DOMENICA 8/5/2022

PROGRAMMA E ORARI

Ritrovo ore 14,45 a Toara di Villaga

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dislivello totale in salita: 160 m

Lunghezza: 7 km

ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, giacca a vento. Per chi vuole bastoncini

COSTI:

12 euro adulti e 8 euro bambini dai 6 ai 13 anni

Ricordo che non basta mettere partecipo all'evento, ma è necessario iscriversi tramite i contatti indicati nell'evento

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE:

Simona Boseggia Guida Ambientale Escursionistica

Tel.: 388.638 3495 anche con whatsapp oppure inviando un'email a:turismonaturalisticorurale@gmail.com