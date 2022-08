Colli Berici: degustazione grappe Lidia e musica live

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Ogni angolo dei Colli Berici ha una storia da raccontare: vi invitiamo a conoscere la Distilleria Lidia situata nel piccolo borgo di Belvedere, a sud del comprensorio collinare.

La Distilleria Lidia farà gli onori di casa ad una esperienza inusuale, in questa parte meridionale dei Berici: degustazione di prodotti rigorosamente locali, tra cui le speciali grappe Lidia, unitamente ad un evento musicale che risuonerà tra gli impianti artigianali in rame e le caldaiette di distillazione.

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA

L’artigianalità e la conduzione famigliare caratterizza l’atmosfera della Distilleria Lidia a Villaga che per l’occasione ospita un evento “after dinner” dedicato alla scoperta dei prodotti locali. Ad inizio serata, i partecipanti potranno degustare grappe e distillati Lidia in abbinamento a sfiziosità e prodotti del vicino caseificio Montegnago. A seguire, la visita della distilleria guidata dal Mastro distillatore Stefano, per apprendere le specificità della distilleria artigianale e le caratteristiche che esaltano la materia prima, la vinaccia.

Nel cortile dello stabilimento, vi aspetta un divertente intrattenimento musicale con il caratteristico gruppo Do’storieski, pronto a narrare in musica storie di osteria, con un approccio giocoso e cabarettistico. La serata si conclude la serata con il rito del caffè e amaro in sala degustazione!

QUANDO E DOVE

27/8/2022

ore 20.30 – 23.30

Distilleria Lidia Via Berico Euganea, 30 - Villaga

Tel. 0444885074

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 20,00

Caratteristiche

L’iniziativa si svolge al raggiungimento del numero minimo di 50 – massimo 100 partecipanti

Ci si incontra direttamente sul posto – Distilleria Lidia