COLLI BERICI: ESCURSIONE E DEGUSTAZIONE IN CANTINA

21 novembre 2020, Colli Berici

RITROVO: ore 09:30 presso parcheggio di fianco alla scuola elementare di Villaga (di fronte Trattoria Sabrina).

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Villaga, Via S. Michele Arcangelo, 23, 36021 Villaga, Villaga VI, Italia.

DISLIVELLO: 360m.

DIFFICOLTA': ** medio/facile.

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

PRANZO: previsto al sacco.

ULTERIORI INFO: https://www.giulionicetto.it/.../escursione-colli-berici.../

SVOLGIMENTO ESCURISONE:

Se la situazione covid lo permetterà andremo alla scoperta delle bellezze del territorio dei Colli Berici con un escursione rilassante ed appagante.

Utilizzando tutte le precauzioni del caso e ponendo assolutamente attenzione alla sicurezza di tutti, percorreremo sentieri immersi in una natura rigogliosa che ci condurranno anche tra erte pareti di roccia a vivere una giornata emozionante.

Purtroppo la degustazione di vini prevista a Villa Piovene Porto Godi non sarà effettuata per disposizioni inerenti il COVID (verrà riproposta in versione integrale in primavera).

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Mascherina, gel igienizzante, scarpe da trekking, zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua, cappello o bandana.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima.

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Fino ad esaurimento posti.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: https://www.giulionicetto.it/.../escursione-colli-berici.../

L’iscrizione di gruppi di 6 persone od oltre è subordinata al versamento della caparra di 5€/persona.

Non saranno prese in considerazione le iscrizioni che avverranno solo tramite i pulsanti "mi interessa" o "parteciperò".

Condizioni generali di partecipazione:

https://www.giulionicetto.it/criteri-generali-di.../

COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 20€ a persona e comprende il servizio guida.

Ragazzi sotto i 18 anni: 10€.

LETTURA GRADI DELLE DIFFICOLTA':

FACILE: L’itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate e senza problemi di orientamento nei casi di nebbia o cattivo tempo. I dislivelli sono contenuti entro i 300-400 metri e la lunghezza dell’itinerario è compresa nelle tre ore. Si tratta di passeggiate un po’ lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking, non necessariamente la pedula o lo scarpone.

FACILE/MEDIO: L’itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate. I dislivelli sono contenuti entro i 400-600 metri e la lunghezza dell’itinerario è compresa nelle 3 – 5 ORE. Si tratta di passeggiate un po’ lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking o lo scarpone.

MEDIO: L’itinerario supera decisamente le tre ore, è più complesso, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali. I dislivello massimo rimane comunque all’interno degli 800 metri.

SABATO 21/11 DALLE ORE 09:30 ALLE 16:00

Colli Berici: escursione tra natura e paesaggi

