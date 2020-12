Collezione Flora - Carlo Dal Bianco per Matteo Pala

"Flora è un mondo che fiorisce, è la primavera, è la nuova vita.

La collezione Flora esalta la bellezza dei fiori e le infinite sfumature di colore della natura. Cinque Tappeti dalle linee morbide e sinuose o rettangolari secondo la tradizione per raccontare l’atmosfera romantica dei giardini storici in una visione armonica che unisce l’Oriente e l’Occidente. Un rigoglioso giardino dove i fiori sono reinterpretati utilizzando lane e sete pregiate, sapientemente annodate a mano nel nord dell’India.

Collezione FLORA

In mostra la collezione di Carlo Dal Bianco per Matteo Pala Tappeti

Dal 4 Dicembre 2020 al 27 Febbraio 2021

orario 09.30-12.30 / 15.30-19.30

Presso L'IDEA di Amatori Maria Luisa

Piazza dei Signori 56, Vicenza

Attenzione: In ottemperanza alle disposizioni ministeriali e a tutela della sicurezza dei clienti è consentito l'ingresso in Atelier a massimo 6 persone. Vi consigliamo di fissare appuntamento contattando via email lidea@amatori.it oppure ai numeri 0444 542052 / 348 3911368