Workshop video con Natalia Alana e Fabio Butera

Come può la #otografia trattare tematiche sociali, politiche e culturali?

Dalla realtà alla manipolazione e ritorno: come il sounddesign può interagire con immagini e arti performative, moltiplicando le dimensioni del racconto.

Dall’ideazione alla ricerca dello stile personale, attraverso i capisaldi della narrazione per produrre infine la mia storia su video e podcast.

4 codici / 4 linguaggi per esplorare e narrare la realtà.

2 weekend per dare ossigeno alle tue idee, riattivarle e mixarle con quelle dei tuoi compagni/e di corso, professionisti e non.



CODEC / VIDEO

18-19.09

Dalle 10:00 alle 18:00



In due giorni individueremo le strategie per sviluppare un progetto video. Sia esso un reportage, un videoclip o un corto di finzione prima di iniziare a girare con la nostra telecamera o il nostro smartphone è necessario organizzare il processo creativo e tecnico. Partendo dalle idee personali di ogni partecipante intraprenderemo un percorso per capire come questi possono essere realizzati nel modo che ognuno sente come proprio. Passando per una escursione nello zaino di un videomaker tra telecamere microfoni e droni, ci misureremo con delle prove pratiche per dare una risposta ad alcune domande: Che autore sono? Con che ottica guardo la realtà? Quando rispettare le regole cinematografiche e quando invece è giusto infrangerle? Che ruolo hanno il montaggio e la scrittura? Approderemo infine al momento fondamentale: quello in cui ci si chiede “È ora di premere REC”?



/ NATALIA ALANA

Natalia Alana è fotografa, formatrice e photoeditor brasiliana, vive attualmente a Roma. Diplomata in Fotografia a SENAC, dove ha anche insegnato, ha lavorato nella pubblicità con Saaatchi & Saatchi (settore fotografia di moda). Ha utilizzato la fotografia come strumento formativo in progetti sociali. Attualmente lavora come photoeditor per fotografi professionisti accompagnandoli nel processo creativo. Fa parte del collettivo Women Photograph e si occupa di ambiente, politica e relazioni umane.



/ FABIO BUTERA

Fabio Butera è giornalista, film-maker e autore televisivo. Dopo la laurea in Sociologia, si diploma in Documentario al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano. Ha lavorato come video-giornalista per Repubblica, realizzando reportage di politica, lavoro e migrazioni in Italia e all’estero, e come autore per il programma di Italia Uno Le Iene. Ha fondato insieme a diversi colleghi l’associazione GVPRESS (Associazione dei Giornalisti Videomaker).



/ INFORMAZIONI

Visita la pagina portoburci.it/codec e scopri come candidarti entro lunedì 6 settembre.

I workshop sono a numero chiuso e dedicati in via preferenziale ai residenti o domiciliati nella città di Vicenza.

Ogni workshop ha un costo di € 70.



“CODEC. Istruzioni per narrare” è un progetto di ASC Vicenza. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il “Bando Cultura 2021” nell’ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...