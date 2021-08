Workshop sound design con Luca Scapellato

Come può la fotografia trattare tematiche sociali, politiche e culturali?

Dalla realtà alla manipolazione e ritorno: come il sounddesign può interagire con immagini e arti performative, moltiplicando le dimensioni del racconto.

Dall’ideazione alla ricerca dello stile personale, attraverso i capisaldi della narrazione per produrre infine la mia storia su video e podcast.

2 weekend per dare ossigeno alle tue idee, riattivarle e mixarle con quelle dei tuoi compagni/e di corso, professionisti e non.

4 codici / 4 linguaggi per esplorare e narrare la realtà.



CODEC / SOUND DESIGN

25-26.09

Dalle 10:00 alle 18:00



Tecniche di produzione e manipolazione del suono applicato alla narrazione multimediale;

Pianificazione e preparazione di una performance sonora;

Interazione con media visivi e altre forme espressive (danza, teatro);

Improvvisazione, casualità e tecniche generative.



Durante il workshop verranno utilizzati prevalentemente i software Ableton Live e Max for Live.

All? partecipant? si richiede di portare:

- computer portatile (Mac o Windows) con già installate le versioni trial (gratuite per un mese) di Ableton Live e Max

https://www.ableton.com/en/trial/

https://cycling74.com/downloads

- cuffie o auricolari;

- (se in possesso) registratore portatile, tastiera o controller MIDI



/ LUCA SCAPELLATO - LSKA

Lavora con la musica, il sound design, il video e i sistemi interattivi. Collabora con compagnie di teatro e danza contemporanea, esibendosi in Italia e in Europa, realizza installazioni audiovisive e programma software sperimentali. La sua ricerca ruota attorno alle possibili interazioni tra i media, l'improvvisazione e il rapporto tra suono e immagine. Info: https://lska.org



/ INFORMAZIONI

Visita la pagina portoburci.it/codec e scopri come candidarti entro lunedì 6 settembre.

I workshop sono a numero chiuso e dedicati in via preferenziale ai residenti o domiciliati nella città di Vicenza.

Ogni workshop ha un costo di € 70.



“CODEC. Istruzioni per narrare” è un progetto di ASC Vicenza. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il “Bando Cultura 2021” nell’ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...