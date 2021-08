Workshop podcast con Santi Crispo e Lisa Mantoan

Come può la fotografia trattare tematiche sociali, politiche e culturali?

Dalla realtà alla manipolazione e ritorno: come il sounddesign può interagire con immagini e arti performative, moltiplicando le dimensioni del racconto.

Dall’ideazione alla ricerca dello stile personale, attraverso i capisaldi della narrazione per produrre infine la mia storia su video e podcast.

2 weekend per dare ossigeno alle tue idee, riattivarle e mixarle con quelle dei tuoi compagni/e di corso, professionisti e non.

4 codici / 4 linguaggi per esplorare e narrare la realtà.



CODEC / PODCAST

25-26.09

Dalle 10:00 alle 18:00

Due giorni per acquisire gli elementi essenziali e sperimentare le fasi chiave dell’ideazione e della produzione di un podcast. A partire dallo studio dell’idea e dalle sue caratteristiche originali, si passerà ad analizzare il target / pubblico al quale destinarla, valutando format e stile più adatto per valorizzarla e tenere l’ascoltatore incollato alle cuffie. “Fare radio” è un gioco di squadra: che ruolo scelgo per me? Quali collaboratori devo cercare per realizzare il mio podcast (che diventerà poi “nostro”)? Dalla pianificazione della produzione, attraverso la redazione dei testi, la selezione di suoni e musica, e sperimentazioni sull’uso della voce per lo speaking.

All? partecipant? si richiede di portare

- computer portatile (Mac o Windows) con già installato Audacity (o altro programma per il montaggio audio);

- cuffie o auricolari;

(- se in possesso) registratore portatile.



/ SANTI CRISPO

Santi Crispo è laureato in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo. La sua formazione si concentra sull'utilizzo della voce come mezzo espressivo e comunicativo. Ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo di Milano, doppiaggio e speakeraggio con il doppiatore Riccardo Niseem Onorato. Appassionato di scrittura, arti visive e performative, si occupa di progettazione e comunicazione delle attività culturali, in particolare teatrali e performative. Ha collaborato con diverse realtà del settore tra cui la Fondazione Teatro Civico di Schio e Arteven Circuito Teatrale Regionale. A Radio Zappa è speaker e organizzatore della rassegna "Porto Burci inOnda".

/ LISA MANTOAN

Lisa Mantoan è laureata in Scienze della Comunicazione e specializzata in Editoria e Giornalismo. Consulente comunicazione per associazioni, piccole aziende e liberi professionisti, partecipa spesso all'ideazione e alla realizzazione di progetti socio-culturali. Ha una particolare passione per l'organizzazione e la promozione di eventi e la produzione in ambito radiofonico. Ha collaborato attivamente con la redazione di Radio Popolare Verona e nel 2014 è stata tra i volontari creatori della webradio locale Radio Zappa. Dal 2019 ad oggi ha coordinato progetti per la promozione del mezzo radio e dello strumento web radio per la produzione di contenuti dal basso, attraverso eventi, masterclass e l’affiancamento di chi desidera realizzare un podcast.



/ INFORMAZIONI

Visita la pagina portoburci.it/codec e scopri come candidarti entro lunedì 6 settembre.

I workshop sono a numero chiuso e dedicati in via preferenziale ai residenti o domiciliati nella città di Vicenza.

Ogni workshop ha un costo di € 70.



“CODEC. Istruzioni per narrare” è un progetto di ASC Vicenza. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il “Bando Cultura 2021” nell’ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”.

