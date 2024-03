FACT! vi invita a CLIMA CON DELITTO - Spettacolo-concerto sul cambiamento climatico



…chi è il colpevole del cambiamento climatico?

In Clima con Delitto la voce narrante di Daniele Pernigotti, accompagnata dal cantante e musicista Sergio Renier, ci conducono in un percorso narrativo che ondeggia tra l’assoluto rigore scientifico dei contenuti e una lettura ironica delle dimensioni economiche, sociali e culturali che fanno del cambiamento climatico “il delitto del secolo”.



DANIELE PERNIGOTTI

Consulente ambientale esperto di cambiamento climatico, rappresenta l’Italia in diversi tavoli internazionali, guida il Comitato Tecnico del CEN sul cambiamento climatico e fa parte dello Sherpa Group dell’High Level Forum (Commissione europea su standardizzazione e ambiente). Tra le sue ultime pubblicazioni il libro per ragazzi Il clima (Giunti Junior) e on l’acqua alla gola (Giunti Editore).



SERGIO RENIER

Cantante da sempre sensibile a tematiche di stampo ambientalista e cittadino attivo in difesa del territorio veneto. Frontman negli anni ‘90 del gruppo rock Moofloni, solista del Venice Gospel Ensemble diretto dal Maestro Luca Pitteri, dal 2016 suona con i “Disincanto”, continuando a credere nell’importanza dell’essere artisti a servizio dell’ambiente, della cultura e del sociale.



COME PARTECIPARE

L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati. Riserva il tuo compilando il form: https://forms.office.com/e/uRwyjusvhe

Lo spettacolo si terrà presso la sala conferenze al 1° piano di Cooperativa Insieme (sarà possibile accedere anche con ascensore). Apertura sala dalle 20.15, durata 1h30min.



FACT! è un progetto di Arci Servizio Civile Vicenza in collaborazione con Porto Burci, Centro Tecchio, Cooperativa Sociale Insieme e Caracol Olol Jackson. Con il sostegno di Fondazione Cariverona.