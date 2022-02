Clean cities 2022: proposte per cambiare aria!

Il 7 febbraio arriva a Vicenza la tappa di Clean Cities 2022, la campagna nazionale di Legambiente che promuove con forza una nuova mobilità urbana!



I dati sulla qualità dell'aria a Vicenza fanno emergere l'urgenza di nuove azioni.

Come rispondere alla crisi della mobilità di fronte agli stress causati dalle minacce globali?

Quale ruolo possono giocare le città italiane per una ripartenza più ecologica e sostenibile?

Ne parleremo con Matteo Celebron, vicesindaco di Vicenza e assessore alla mobilità urbana e trasporti e Simona Siotto, assessore alla cultura e all'ambiente, con Andrea Poggio, responsabile di mobilità sostenibile e stili di vita della segreteria nazionale di Legambiente e Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto.

Introduce Adriano Verneau, presidente del circolo Legambiente Vicenza.

Modera il giornalista Tommaso Quaggio.



L'incontro si terrà alle 20:45 presso la Nuova Sala Lampertico del Cinema Odeon Vicenza, in Corso Palladio 176.

INGRESSO LIBERO con Super Green Pass e mascherina FFP2 come da normativa vigente. Il numero di posti è limitato e consigliamo la prenotazione!



Iscrizione attraverso il modulo online: https://forms.gle/Vwx5BeHNkTJVMBP68