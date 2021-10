Classici all'Olimpico: Ester

Prezzo non disponibile

Il 74° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, Nemesi Ogni viso avrà diritto alle carezze direzione artistica di Giancarlo Marinelli prosegue con un’altra opera di Jean Racine, Ester in scena - in prima nazionale - al Teatro Olimpico, con i giovani attori di Tema Cultura Academy, con Servane Giol nel ruolo di Madame e Anastasia Breedveld Bortolozzo in quello della protagonista,

Sabato 16 ottobre alle 21.00 e domenica 17 ottobre alle 18.00, regia e adattamento di Giovanna Cordova, coreografia di Silvia Bennett, nella raffinata traduzione di Giacomo Zanella.

E di Nemesi si parlerà anche negli Incontri a Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca civica Bertoliana:

Sabato 16 ottobre alle 17.00 - la discussione “Classici Contro” affronterà i significati delle parole della giustizia umana e divina, Dike/Nemesis.Ovvero della giustizia tra l’Olimpo e la Terra.

Animeranno il dibattito: Francesca Romana Berno dell'Università La Sapienza di Roma, Dino Piovan, studioso di Storia Greca e accademico olimpico e, dall'Università Ca' Foscari Venezia e i due ideatori dei Classici Contro, Filippomaria Pontani e Alberto Camerotto, mentre la conduzione dell’Incontro è affidata a Lino Zonin, giornalista de Il Giornale di Vicenza.

Si concludono, in occasione della messa in scena di Ester, gli appuntamenti del Canto delle Muse, il racconto dedicato all’incanto dei suoni delle tradizioni, collegati alle tragedie del programma Olimpico:

Sabato 16 ottobre alle 18.00 nel giardino dell'Olimpico il Duo Hana, formato da Hersi Matmuja,e Ilaria Fan proporrà un viaggio nelle musiche antiche e della tradizione ebraica, dopo l’introduzione a cura di Cesare Galla, accademico olimpico, giornalista e critico musicale.