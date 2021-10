Classici Olimpico: Disco Inferno, Viaggio all’inferno di un’attrice e un dj

Cala il sipario per il 74° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, Nemesi Ogni viso avrà diritto alle carezze - direzione artistica di Giancarlo Marinelli – con il settimo e ultimo titolo della rassegna: Disco Inferno, Viaggio all’inferno di un’attrice e un dj, in programma al Teatro Olimpico giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 ottobre alle 21.00.

Nell’anno delle celebrazioni dantesche, il Ciclo dei Classici si conclude con un viaggio in musica, nei cinque canti, probabilmente i più noti, della Divina Commedia; e sarà l’attrice toscana Lucilla Giagnoni, appassionata narratrice della Commedia, con il dj Alessio Bertallot a proporre al pubblico con il suo stile inconfondibile i migliori versi della prima Cantica, raccontando le figure e le storie più “popolari” (Paolo e Francesca, Ulisse, il Conte Ugolino, l’Exit), in una sorta di pellegrinaggio a tappe nell’Inferno. È la commedia umana di Dante, una strada che parte con un grido, proprio quello dell’Apocalisse di San Giovanni; perché “l’Inferno è quello che rimane dopo l’Apocalisse e Apocalisse vuol dire cambiamento” spiega Lucilla Giagnoni nelle sue note allo spettacolo. E ancora “ La parola dantesca sembra fatta apposta per essere letta ad alta voce; nel momento in cui viene condivisa da una comunità in ascolto, il pubblico, si crea come una pausa, una tregua dagli affanni. Dante è un poeta che ci è famigliare, soprattutto i canti scelti sono quelli che conosciamo meglio di altri, le terzine che risuonano nella nostra memoria, che ci piace citare e ricordare, Proprio per questo la sfida è di accompagnarlo alla musica scelta da Alessio Bertallot”.

Dopo il grande successo della lettura integrale della Divina Commedia per Rai 5, Lucilla Giagnoni torna dunque in scena per raccontare il Sommo Poeta, con la sua voce vibrante e la sua capacità affabulatoria, arricchita dalle inaspettate atmosfere sonore create da Alessio Bertallot (musicista, cantante e autore), con passaggi musicali che vanno dai grandi classici alle sonorità elettroniche, in un racconto della Commedia assolutamente inedito e ricco di suggestioni.

“Disco Inferno è un incrocio, un crossover, un luogo dove si incontrano teatro, poesia, letteratura, musica e arte del djing - spiega Alessio Bertallot. Ho sempre creduto nelle trasformazioni, negli incontri, nell’uscire dai sentieri, come prassi creativa. Questa convinzione è anche rispecchiata nei dischi che uso per costruire dal vivo la colonna sonora di Disco Inferno: da Aphex Twin a Chet Baker, dai Massive Attack a Trentemoller, dal Jazz alla Drum’n’Bass. La fine del mondo è vicina: meglio sbizzarrirsi”.

Un Inferno a più voci, dunque, con molta musica, il tema conclusivo dei Classici all’Olimpico edizione 2021, con l’intento di portare gli spettatori, dopo tanto peregrinare, a riveder le stelle. Perché l’Inferno di Dante è si il racconto di un viaggio terribile, ma con la speranza della salvezza.

Per le tre date di Disco Inferno al Teatro Olimpico restano ancora dei biglietti.

Il tema dantesco sarà ripreso anche negli Incontri a Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca civica Bertoliana, nel corso dell’ultimo appuntamento collegato ai Classici all’Olimpico. Giovedì 21 ottobre alle 17.00, dopo l’introduzione della Presidente della Biblioteca Bertoliana, Chiara Visentin e del Direttore dei Classici all’Olimpico, Giancarlo Marinelli, Marco Cavalli scrittore e critico letterario vicentino presenterà infatti il suo libro Dante Clandestino (Manuzio Società Editrice), dialogando con il giornalista Lorenzo Parolin, facendo luce sull’intellettuale che scelse il volgare come lingua nazionale, raccontando con humour la personalità di un uomo che non rinunciò alle sue contraddizioni, presentando una versione teatrale e “al di fuori degli schemi” del padre della lingua italiana; modera l’incontro il critico e giornalista de Il Giornale di Vicenza, Antonio Stefani.

La partecipazione all’Incontro di Palazzo Cordellina è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili; per informazioni consulenza.Bertoliana@comune.vicenza.it , tel. 0444 578203.

I biglietti per gli spettacoli al Teatro Olimpico sono in vendita sul sito www.classiciolimpicovicenza.it.

Per assistere agli spettacoli e agli incontri è necessario esibire il green pass.

Sede degli spettacoli e degli Incontri

Teatro Olimpico

Stradella del Teatro Olimpico, 8 – Vicenza

Palazzo Cordellina, Biblioteca civica Bertoliana

Contrà Riale, 12 - Vicenza

I prezzi dei biglietti degli spettacoli sono 25,00 euro (intero); 20,00 euro (over 65); 15,00 euro (under 30).