Clamp: improvvisazione musicale al Porto Burci

Clamp rappresenta un collettivo di musicisti vicentini devoti all’improvvisazione musicale, dalla line-up mutevole e mai stabile. Propone sessioni che spaziano dall’elettronica lo-fi al jazz sperimentale.

Distillato delle esperienze con Rainy Valley Sessions, i Clamp nascono a fine 2018. Dopo una serie di concerti, anche in supporto a gruppi come OvO e Uochi Toki, pubblicano a dicembre 2019 il loro primo EP ‘Headland’, interamente auto-prodotto.

Il 2020 si rivela un anno molto prolifico. A luglio pubblicano il loro primo full-lenght ’Sconfinamenti’, semplice sessione di prove registrata in multi-traccia che si è poi trasformata in un concept-album incentrato sul tema dei migranti.

A ottobre esce poi la collaborazione con Andrea T. Barbiero, artista scultore e cantante interno al collettivo. Si tratta di una performance del singolo ‘Elastic Taste’, filmata all’interno della sua opera Spazio Q-19.

Chiudono dicembre pubblicando prima ‘Live at C.S.A. Arcadia’, raccolta live registrata in due diversi concerti al C.S.A. Arcadia di Schio e in seguito entrando ai Buzz Recording Studios per registrare il loro secondo full-lenght, in collaborazione con l’amico musicista e producer This Gratia.

