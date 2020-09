Citemos 2020 Festival della Mobilità Sostenibile a Vicenza: tutto il programma

Torna per il quarto anno consecutivo a Vicenza CI.TE.MO.S., il Festival dedicato alla Mobilità Sostenibile propone una serie di appuntamenti, aprirà il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

Nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria gli artigiani e le piccole imprese vicentine vogliono essere anche quest’anno protagonisti del dibattito nazionale sul rapporto tra sviluppo, ambiente e nuove tecnologie, con la quarta edizione di Citemos, serie di convegni su città, tecnologia e mobilità sostenibile, organizzata da Confartigianato nella Basilica Palladiana dal 6 al 9 ottobre 2020.

CI.TE.MO.S. sarà l’evento che, unico nel nostro Paese, raccoglierà istanze, progetti e idee sui grandi temi che impongono ad amministratori pubblici, esperti, manager e politici un massiccio impegno per salvaguardare il futuro delle nuove generazioni, individuando nuove modalità di produzione, sistemi creativi di condivisione e fruizione dei servizi pubblici, dai trasporti all’assistenza, il ridisegno architettonico delle metropoli.

Nelle città la mobilità ha nuovi protagonisti: le biciclette con le loro piste, le auto e le moto elettriche alla ricerca di colonnine per la ricarica, i monopattini in attesa di regolamentazione, i pedoni che si difendono nel traffico dei marciapiedi. Un sistema in continua rapidissima evoluzione gestito, controllato, sviluppato dalla Rete.

Il Festival rappresenta uno stimolante momento di confronto su tematiche che non possono più essere rinviate e che richiedono il contributo di tutti. A Festival interverranno docenti universitari, ricercatori, esperti in materia, e professionisti; e per questo si rivolge non solo alle professionalità legate alla mobilità come la meccanica, l’elettromeccanica, il sistema mobilità, ma anche ad altre aree imprenditoriali che apparentemente possono sembrare lontane basti pensare all’utilizzo degli scarti per la creazione di nuovi prodotti, o a chi si occupa del verde pubblico o privato.

Nel corso di CI.TE.MO.S. ci si interrogherà quindi sulla sostenibilità nel suo senso più ampio e sulle potenzialità delle nuove tecnologie che consentono interessanti applicazioni anche nel campo della mobili

Programma

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020

Ore 10:00 – 12:00

Basilica Palladiana di Vicenza – Calcola percorso

APERTURA DEL FESTIVAL E INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO ITS MECCATRONICO VENETO E ITS LAST.

L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA DIGITALE E LE SUE IMPLICAZIONI PER IL MONDO DEL LAVORO.

I robot rappresentano l’esempio più eclatante di antagonismo tra uomo e macchine, c’è chi pensa che ruberanno il lavoro all’uomo e chi invece ritiene che la robotica e l’intelligenza artificiale avranno un grandissimo potenziale nell’assistenza, nel rinforzo e nell’ausilio all’essere umano.

L’innovazione tendenzialmente è sempre stata un importante volano per tutti i settori della società, contribuendo in modo sostanziale a migliorarne: lo stato di salute, il livello di istruzione e di cultura. Il tutto, tramite una condivisione più ampia del sapere, partner fondamentale è quindi la formazione, che può migliorare le competenze chiavi incluse le competenze digitali, garantire competenze professionali aggiornate e rafforzare l’apprendimento basato sul lavoro.

INTERVENGONO:

Stefano Patuanelli – Ministro dello Sviluppo Economico

Francesco Rucco – Sindaco Comune di Vicenza

Giorgio Merletti – Presidente Confartigianato Imprese

Agostino Bonomo – Presidente Confartigianato Imprese Vicenza

RELATORI:

Lorenzo De Michieli – Direttore Rehab Technologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia

TALK CON LA PARTECIPAZIONE DI:

Giorgio Spanevello – Direttore ITS Meccatronico

Laura Speri – Direttrice ITS LAST Logistica Ambiente Sostenibilità Trasporto

MODERATORE:

Massimo Sideri – Editorialista Corriere della Sera e direttore Corriere Innovazione

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020

Ore 10:00 – 12:00

INCONTRO SCUOLE MEDIE CON OFPASSION SNC.

INTERACTIVE DISCOVERY GAME.

GIOCO INTERATTIVO ALLA SCOPERTA DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA.

(in collegamento streaming e riservato solo alle scuole medie)

RELATORI:

Valeria Cagnina – Co-Founder and Mentor di OFpassiON

Francesco Baldassarre – Co-Founder and Mentor di OFpassiON

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020

Ore 10:30 – 12:00

Basilica Palladiana di Vicenza – Calcola percorso

SOSTENIBILITÀ A DUE RUOTE: L’ECONOMIA DELLA BICICLETTA PER UNA NUOVA MOBILITÀ.

Le vendite delle bici sono in crescita, aumentano sia le bici tradizionale che l’e-bike. È un settore dalle grandi potenzialità che in Italia vanta una grandissima tradizione, anche se gli italiani sembrano vedere la bicicletta soprattutto come un mezzo per fare attività sportiva e, non la considerano molto come mezzo di trasporto urbano.

Logicamente una non esclude l’altra, anche perché vari sono gli aspetti che possono influenzare l’attitudine dell’individuo, sicuramente l’Italia non vanta la tradizione di piste ciclabili che spesso puoi trovare in altri paesi europei, tra l’altro con situazioni climatiche meno favorevoli di quella italiana. Una cosa è sicura, la bicicletta è un mezzo di trasporto sostenibile e può essere anche divertente utilizzarla, inoltre non paghi tasse di possesso.

RELATORI:

Paolo Manfredi – Confartigianato Imprese.

Il Progetto Artibici

Enrico Quintavalle – Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Imprese.

Presentazione Rapporto Artibici 2020

Benedetta Sanjust di Teulada – Amm. Delegato Playcar srl.

Bicicletta e nuova mobilità

Marco Granelli – Assessore a Mobilità e Lavori pubblici Comune di Milano.

Riprogettare la mobilità urbana partendo dalle due ruote

Andrea Gastaldello – CEO Finance & marketing manager Wilier Triestina S.p.A.

Si possono ancora produrre bici in Italia?

MODERATORE:

Pierangelo Soldavini – Vice caporedattore di Nòva24 Il Sole 24 Ore

VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020

Ore 10:30 – 12:30

Basilica Palladiana di Vicenza – Calcola percorso

MOBILITÀ CON SOSTENIBILITÀ, UN IMPEGNO INDEROGABILE IN COLLABORAZIONE CON IL RUS (RETE UNIVERSITÀ SOSTENIBILE).

L’aereo monoposto dei fratelli Wright del 1903 volava a 50 km/h per 200 metri e, la sostenibilità del mezzo, era probabilmente l’ultimo dei problemi dei fratelli. Dopo 117 anni molte cose sono cambiate e la mobilità ha fatto miglioramenti enormi, ma un’altra nuova sfida sta diventando sempre più rilevante, muoversi in modo sostenibile.

La sostenibilità, sappiamo implica un utilizzo di risorse e tecnologie che ci consentano lo soddisfacimento dei bisogni attuali, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Gli studiosi e gli scienziati dovranno quindi trovare una soluzione win-win che consenta di avere una crescita qualitativa che permetta alle imprese di creare lavoro e di essere sostenibili, rimpiazzando ciò che inquina con ciò che non lo fa.

Ma siamo ancora in una fase per così dire pioneristica o a un punto di svolta?

INTRODUCE:

Fabio Massimo Frattale Mascioli – Responsabile scientifico del PO.MO.S. “Polo per la mobilità sostenibile. Laboratorio di ricerca dell’Università Sapienza di Roma”

RELATORI:

Matteo Colleoni – Sociologo dell’ambiente e del territorio – Coordinatore Commissione esperti Mobilità sostenibile Ministero dell’Università e della ricerca.

Mobilità e trasformazioni urbane

Marino Quaresimin – Direttore Dip.to di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali, Università degli Studi di Padova.

Metodologie di progettazione e materiali innovativi ed intelligenti per la mobilità sostenibile

Massimiliano Pinucci – Designer e progettista, docente ISIA Firenze e Carl Oscar Lawaczeck – Ceo di OceanSky, Operatore di dirigibili di nuova generazione.

Un “mitico” mezzo del passato che ritorna

Paolo Romagnolli – Pipistrel doo – Velis Electro.

Come sarà l’aereo elettrico?

MODERATORE:

Antonio Larizza – Giornalista Il Sole 24 ore