Circo Zoè in Naufragata, avventure funamboliche al TCVI

Circo Zoè | Naufragata - Avventure funamboliche in scena domenica 2 aprile 2023 alle ore 18 al Teatro Comunale Città di Vicenza.

Naufragata è uno spettacolo di circo d’autore originale, d’impatto, accattivante e poetico allo stesso tempo, in cui circo e musica creano un mondo atemporale dove naufragare. Sulle rive del Mediterraneo soffia il vento, gonfia le vele dei bastimenti carichi d’immaginazione. Solcando le onde della creatività, Circo Zoé invita a far parte di un viaggio inedito, al ritmo dei tamburi che scandiscono i movimenti, sulle note della fisarmonica che accompagna le evoluzioni dell’equipaggio. Grande qualità tecnica, equilibrio tra discipline, musica dal vivo e tanta meraviglia sognante emergeranno dai singoli numeri, dai movimenti e dal ritmo di questa compagnia.

Biglietti

Intero: 12,00 euro

Over 65: 10,00 euro

Under 30: 10,00 euro

PROMO FAMIGLIA

Biglietto unico a 40,00 euro per famiglie di 4 persone. Sconto applicabile solo alla cassa.