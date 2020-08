Circo per bambini all'Oasi del Brenta a Nove

Laboratori di circo, giocoleria ed equilibrismo per bambini e bambine dai 5 ai 12 anni nella bellissima cornice del parco Oasi del Brenta di Nove.

L'organizzatore dell'evento, Circo in Valigia, è un'associazione che svolge attività di sensibilizzazione e promozione per il riconoscimento del valore sociale e pedagogico dell'arte circense ed è riconosciuta nel Registro Nazionale delle Scuole di Piccolo Circo. Attraverso il circo si possono apprendere molti principi fondamentali della motricità: la coordinazione, l’equilibrio, l’agilità ma anche imparare a gestire le emozioni e lo stress, sviluppare senso critico, creatività ed empatia con l'altro, il tutto condito con tanto divertimento.

Domenica 23 agosto dalle 16.30 alle 18.30

Partecipazione ad offerta libera.

In caso di maltempo, l'evento sarà annullato.



L'evento garantirà il rispetto delle normative nazionali e regionali per contrastare la diffusione da Covid-19.



Durante l'evento saranno svolte riprese audio e video. Prendere visione dell'informativa privacy sul sito di Goccia Social Sport (www.gocciasocialsport.it).

Circo all'Oasi del Brenta - Nove

domenica dalle ore 16:30

Oasi Del Brenta Via Luigi Nodari, Nove VI

Organizzato da Circo in Valigia