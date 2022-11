Le stelle mondiali del Nouveau Cirque a Bassano

Le Cirque World’s Top Performers arriva a Bassano del Grappa in versione natalizia!

Il 18, 19 e 20 novembre 2022 lo show delle meraviglie ti aspetta al Palabassano per incantare adulti e bambini con acrobazie irripetibili, salti mortali mozzafiato e una maestria da veri atleti.

Acclamato dalla critica e già applaudito da oltre 200.000 spettatori entusiasti, con innumerevoli sold out, NEW ALIS ritorna in versione Christmas Gala per le prossime Feste di Natale!

Le Cirque World’s Top Performers rappresenta la più grande compagnia d’Europa ed è l’occasione per poter finalmente ammirare i migliori artisti al mondo del circo contemporaneo, per la prima volta insieme in uno spettacolo unico.

In scena c’è un cast senza precedenti: 24 Top Performers con numeri aerei e a terra strepitosi nelle discipline più emozionanti: acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti. Sono stati premiati con i riconoscimenti più prestigiosi nei più importanti Festival, Talent TV ed eventi del mondo, tra i quali il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e il Festival Mondial du Cirque de Demain a Parigi.

ALIS vi prenderà per mano per farvi scoprire nuove avventure e nuove meraviglie, con performance acrobatiche che vi emozioneranno, vi sorprenderanno e vi terranno con il fiato sospeso.

Sarà un’esperienza unica, un viaggio immaginario indimenticabile e appassionante nelle atmosfere ispirate ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” e alla letteratura fantastica dell’800.

Quando: 18 novembre 2022 - 20 novembre 2022

BASSANO DEL GRAPPA

Palaubroker

Le Cirque WTP - NEW ALIS

Biglietti da € 18,40

ORARI

VENERDì 18 NOVEMBRE: ore 21

SABATO 19: ore 17:30, 21

DOMENICA 20: ore 17,30

Biglietti: Ticketone