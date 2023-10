“Circe” di Luciano Violante con Viola Graziosi, al Teatro Olimpico

Sarà “Circe” di Luciano Violante, il quinto titolo del 76° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza “Stella Meravigliosa”,

Il monologo, interpretato da Viola Graziosi, regia e scene di Giuseppe Dipasquale, è in programma al Teatro Olimpico giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 ottobre alle ore 21.00.

Alla figura del mito e alla genesi dello spettacolo sarà dedicato l’incontro di approfondimento de L’Olimpico incontra il pubblico

“Lo sguardo di Circe” con Luciano Violante, magistrato, ex Presidente della Camera dei Deputati, presidente della Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine a Vicenza in veste di drammaturgo, con Antonio Di Lorenzo, scrittore e giornalista; l’incontro, aperto al pubblico, è programmato per giovedì 5 ottobre alle 18.00 nel Giardino del Teatro Olimpico (nell’Odeo in caso di maltempo).

Direzione Artistica di Giancarlo Marinelli, una produzione Teatro di Roma - Teatro Nazionale, presentata in prima nazionale.