Cipollino, dal caos e dai disastri nasce sempre qualcosa di buono

Sabato 12 Novembre presso l’Auditorium Fonato di Thiene, alle ore 17.00, andrà in scena lo spettacolo teatrale, adatto ai bambini dai 4 anni, Cipollino, prodotto dal Teatro Libero Palermo.

Dal caos e dai disastri nasce sempre qualcosa di buono e comincia sempre un cammino di crescita. È quello che succede al nostro Cipollino, che superstite di un disastro ambientale che ha distrutto la sua piantagione di cipolle decide coraggiosamente di mettersi in cammino, oltre il fiume, nella speranza di trovare una terra più ricca dove poter fare fortuna e ritornare nella sua terra per aiutare la sua famiglia e il suo popolo. Durante il viaggio s’imbatte in un giardino bellissimo con tanti fiori profumati, e qui incontra Violetta, una bambina della sua età sola e annoiata.... Ispirata al romanzo Rodari, lo spettacolo ci conduce ad un percorso di rifl essione sull’ importanza dell’accoglienza, sulla crescita e sull’ amicizia.

Cipollino è uno degli appuntamenti della rassegna Cra, Cra, Cra 2022, giunta alla diciottesima edizione e che accompagnerà adulti e bambini per tutto il mese di novembre.

Lo spettacolo è organizzato da Fondazione Aida ets in collaborazione con il Assessorato alla Cultura del Comune di Thiene.



Biglietti: ingresso unico 4 euro, abbonamento per 3 spettacoli 9 euro