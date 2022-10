Cipì, spettacolo teatrale per bambini

Sabato 19 Novembre presso l’Auditorium Fonato di Thiene, alle ore 17.00, andrà in scena lo spettacolo teatrale, adatto ai bambini dai 3 agli 8 anni, Cipì, prodotto da Fondazione Aida.

Cipì è un esuberante passerotto con tanta voglia di esplorare il mondo. Fin dalla nascita il nido gli sta stretto e i consigli della mamma non bastano a frenare la sua curiosità: il desiderio di conoscere il mondo è sempre più forte di qualsiasi prudenza. Eppure questa sua ribellione lo porta a misurarsi

con grandi esperienze ed imprese: scopre le bellezze della natura, il valore dell’amicizia, impara a difendersi dai pericoli e lottare sempre per la verità. Alla fine, diventa padre e insegna ai suoi fi gli “ad essere laboriosi per mantenersi onesti, ad essere buoni per poter essere amati, ad aprire bene gli occhi per distinguere il vero dal falso, ad essere coraggiosi per difendere la libertà”.

Cipì è uno degli appuntamenti della rassegna Cra, Cra, Cra 2022, giunta alla diciottesima edizione e che accompagnerà adulti e bambini per tutto il mese di novembre.

Lo spettacolo è organizzato da Fondazione Aida ets in collaborazione con il Assessorato alla Cultura del Comune di Thiene.



Biglietti: ingresso unico 4 euro, abbonamento per 3 spettacoli 9 euro