Ciottolo Berico, cavalcata gravel tra valli e colli

Percorso adatto a bici gravel che si sviluppa prevalentemente su strade asfaltate e sterrate in ghiaia nei Colli Berici.

Un anello di 40 km e 700 D+ vario, piacevole e divertente nei colli Berici, con bellissimi panorami e tratti sorprendenti (Iscrizioni qui: https://forms.gle/4KYEjvQ7n7FBBkWG7)



Brevi passaggi in single track.

In zona Lago di Fimon, aperitivo offerto da Coldiretti Vicenza/Campagna Amica, presso l'Agriturismo Da Pierina.

L'evento ha un costo di 5 euro che comprende assicurazione e buono rinfresco finale presso lo stand Velocittà.

La pedalata fa parte degli eventi realizzati in occasione del Festival della bicicletta Velocittà e in collaborazione con Fiab Vicenza.

SABATO 28/5/2022 DALLE ORE 09:00 ALLE 13:00

Ciottolo Berico, cavalcata gravel/MTB tra valli e colli

ore 09.00-13.00

Partenza: Esedra Campo Marzo ore 9:00

Arrivo: Esedra Campo Marzo ore 13:00