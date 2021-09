Cioccolando Vi: 3 giorni per gustare le specialità provenienti da tutta Italia

Vicenza per tre giorni sarà la città più golosa d’Italia, il centro del cioccolato di qualità e di tutte le dolcezze a base di cacao. Non è un sogno di grandi e piccini, ma quello che realmente sarà CioccolandoVi, da venerdì 22 a domenica 24 ottobre 2021, nelle piazze del centro storico di Vicenza.

Quest’anno sono 22 le ditte che nei loro stand esporranno il meglio della produzione cioccolatiera, in tutto, quintali e quintali di cioccolata in ogni forma e gusto. Come sempre i criteri utilizzati per definire chi “merita” un posto a CioccolandoVi, sono la proposta di prodotti non industriali, la garanzia di processi di produzione controllati e la qualità delle materie prime.

Il goloso percorso parte dalla centrale piazza dei Signori e prosegue su piazza Garibaldi. Oltretutto, offre la possibilità di incontrare alcuni dei più bravi Maestri cioccolatieri, alcuni presenti alla rassegna fin dalla prima edizione del 2005, come Gabriele Mainero e Antonio Schettini.

Orari

Venerdì 22 ottobre : dalle ore 13.00 alle 23.00

: dalle ore 13.00 alle 23.00 Sabato 23 ottobre : dalle 9.00 alle 2.00 di notte

: dalle 9.00 alle 2.00 di notte Domenica 24 ottobre: dalle 10.00 alle 20.00

Tra gli stand si potrà ammirare, gustare, comprare, un ricco assortimento di: gustose praline; tavolette al cioccolato al latte, fondente e aromatizzato; cioccolato monorigine, creme spalmabili, liquori al cioccolato; le deliziose torte, come la sacher, la gubana; frutta ricoperta di cioccolato, cioccolatini ripieni, cremini, dragées, praline, gianduia, tartufi, cuneesi; e ancora: cioccolato caldo da bere, nocciolati, cioccolecca e i più svariati soggetti di cioccolato.