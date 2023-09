Cioccolando Vi: il meglio del cioccolato

Vicenza per tre giorni sarà la città più golosa d’Italia, il centro del cioccolato di qualità e di tutte le dolcezze a base di cacao. Non è un sogno di grandi e piccini, ma quello che realmente sarà CioccolandoVi, da venerdì 20 a domenica 22 ottobre 2023, nelle piazze del centro storico di Vicenza.

I maestri cioccolatieri esporranno il meglio dela produzione, in tutto, quintali e quintali di cioccolata in ogni forma e gusto. In un goloso percorso che parte dalla centrale piazza dei Signori e prosegue su piazza Garibaldi gli appassionati del buon cioccolato, rigorosamente non industriale, troveranno tantissime proposte e la possibilità di conoscere i più bravi cioccolatieri d’Italia.

ORARI

Gli stand saranno aperti al pubblico:

Venerdì: dalle ore 13.00 alle 23.00

Sabato: dalle 9.00 alle 24.00

Domenica: dalle 10.00 alle 20.00

CioccolandoVi, 3 giorni nel centro storico di Vicenza dedicati al cioccolato di qualità e a tutte le dolcezze a base di cacao. La manifestazione, tra le più prestigiose rassegne dedicate al cioccolato, è organizzata da Confcommercio Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza e l'associazione 50&Più.