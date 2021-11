Cinema Teatro Busnelli di Dueville: programma della settimana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Eventi culturali Cinema Teatro Busnelli di Dueville questa settimana.

mercoledì 17 novembre ore 20.30 e venerdì 19 novembre ore 15.30 e 21 |

Cinema | Inaugurazione stagione 2021-22 Cineforum Dueville

WELCOME VENICE

Biglietto 1€ (tutte le proiezioni)

sabato 20 novembre ore 21 | concerto lirico | riapertura ufficiale

Cinema Teatro Comunale Busnelli

Gran Galà della lirica

"Nessun dorma - Una notte all'Opera con G.Puccini"

Ingresso libero su pre-iscrizione con modulo online sul sito

www.comune.dueville.vi.it

Le più belle arie del repertorio pucciniano interpretate da artisti di

prestigio, - il tenore Maurizio Saltarin, i soprani Sonia Visentin e

Anna Consolaro e il maestro Alessandro Marini al pianoforte -, saranno

corredate da un'avvincente narrazione teatrale a cura di Daniele Nuovo,

che offrirà al pubblico un'occasione unica per comprendere e

approfondire la vita e il significato delle opere di Giacomo Puccini.

Progetto a cura di associazione Liricamente. Organizzazione: Assessorato

alla Cultura del Comune di Dueville e Dedalofurioso soc.coop.

Domenica 21 novembre ore 17 | teatro per bambini | ingresso gratuito

"Nina delle stelle"

Compagnia Teatrale Zelda Teatro

di Filippo Tognazzo

con Anna Valerio

Il pianeta di Nina e Bibi, un tempo verde, lussureggiante e pieno di

vita, è ormai ridotto a poco più di un desolato deserto. La vorace

Ponzia Panza, il folle inventore Tullio Sballio e l’ignorante Savio Sola

hanno sterminato gli animali e le piante, distruggendo perfino le

scuole. Per questo Nina si è messa in viaggio, alla ricerca di un

pianeta bello quanto il suo, dove raccogliere, piante, animali e altre

meraviglie per provare a ricostruirlo e ripopolarlo.

Per questo Nina si è messa in viaggio, alla ricerca di un pianeta bello

quanto il suo, dove raccogliere, piante, animali e altre meraviglie per

provare a ricostruirlo e ripopolarlo. Riusciranno i bambini ad aiutare

Nina nel suo intento?

Una delicata favola moderna sul legame indissolubile fra uomo, Natura,

istruzione e diritti.

Spettacolo ispirato all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Cinema Teatro Comunale Busnelli

via Dante, 30 Dueville (VI)| 0444 040716

pagina facebook "Busnelli Cinema Teatro" | www.comune.dueville.vi.it