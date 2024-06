Cinema sotto le Stelle a Santa Corona, il programma 2024

Saranno 80 serate no-stop di grandissimo cinema quelle che aspettano il pubblico ai Chiostri di Santa Corona a Vicenza, tutte le sere dal 14 giugno. Oltre a numerosi film in prima visione, non mancheranno i titoli più premiati della stagione, dagli Oscar ai festival di Cannes e Venezia, con alcune proiezioni in versione originale. Nella prima parte della rassegna sarà presente una mini-retrospettiva dedicata al grande Wim Wenders e un triplice omaggio all’attore italiano più premiato di sempre, Marcello Mastroianni, in occasione dei 100 anni dalla nascita. Nella prima parte del programma di Cinema sotto le stelle, per 31 film (italiani e europei) su 40 il prezzo del biglietto sarà di 3,50 euro grazie alla promozione CinemaRevolution.

Cinema sotto le Stelle

Il programma dal 14 giugno al 23 luglio, inizio spettacoli alle ore 21,30

Ven 14 - L’ARTE DELLA GIOIA - 1a Parte* di Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini

Sab 15 - MANODOPERA* di Alain Ughetto

Dom 16 - IL DELITTO MATTEOTTI* di Florestano Vancini

Lun 17 - IL CIELO SOPRA BERLINO* di Wim Wenders - Wenders’ Wonders - Versione restaurata in 4K

Mar 18 - IL CASO GOLDMAN* di Cédric Kahn

Mer 19 - DIVORZIO ALL’ITALIANA* di Pietro Germi - Mastroianni 100 - Cineteca sotto le stelle

Gio 20 - ESTRANEI - ALL OF US STRANGERS di Andrew Haigh in versione originale inglese con sottotitoli in italiano

Ven 21 - KINDS OF KINDNESS di Yorgos Lanthimos

Sab 22 - GARFIELD - UNA MISSIONE GUSTOSA di Mark Dindal

Dom 23 C’È ANCORA DOMANI* di Paola Cortellesi

Lun 24 - TROPPO AZZURRO* di Filippo Barbagallo

Mar 25 - COSI’ LONTANO COSI’ VICINO* di Wim Wenders Wenders’ Wonders - Versione restaurata in 4K

Mer 26 - QUARTO POTERE di Orson Welles - Cineteca sotto le stelle in versione originale inglese con sottotitoli in italiano

Gio 27 - PALAZZINA LAF* di Michele Riondino - Premio Carlo Mazzacurati 2024

Ven 28 - L’ARTE DELLA GIOIA - 2a Parte* di Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini

Sab 29 - EMMA E IL GIAGUARO NERO* di Gilles de Maistre

Dom 30 - CONFIDENZA* di Daniele Luchetti

Lun 1 - BUENA VISTA SOCIAL CLUB* di Wim Wenders - Wenders’ Wonders - Restaurato in 4K in versione originale

Mar 2 - IL RAGAZZO E L’AIRONE di Hayao Miyazaki - Premio Oscar 2024 - Miglior film d’animazione

Mer 3 - OTTO E ½* di Federico Fellini - Mastroianni 100 - Cineteca sotto le stelle

Gio 4 - CATTIVERIE A DOMICILIO* di Thea Sharrock

Ven 5 - POVERE CREATURE!* di Yorgos Lanthimos

Sab 6 - HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN di Alfonso Cuarón - Restaurato in 4K

Dom 7 - I DANNATI* di Roberto Minervini

Lun 8 - PERFECT DAYS di Wim Wenders - Wenders’ Wonders

Mar 9 - THE ANIMAL KINGDOM* di Thomas Cailley

Mer 10 - L’ODIO* di Mathieu Kassovitz - Cineteca sotto le stelle

Gio 11 - EL PARAISO* di Enrico Maria Artale

Ven 12 - CHALLENGERS di Luca Guadagnino

Sab 13 - MARY E LO SPIRITO DI MEZZANOTTE* di Enzo d’Alò

Dom 14 - UN MONDO A PARTE* di Antonio Albanese

Lun 15 - ANSELM* di Wim Wenders - Wenders’ Wonders

Mar 16 - RITRATTO DI UN AMORE* di Martin Provost

Mer 17 - LA GRANDE ABBUFFATA* di Marco Ferreri - Mastroianni 100 - Cineteca sotto le stelle

Gio 18 - C’ERA UNA VOLTA IN BHUTAN* di Pawo Choyning Dorji

Ven 19 - LA ZONA D’INTERESSE di Jonathan Glazer Premio Oscar 2024 - Miglior film straniero

Sab 20 - IL MIO AMICO ROBOT* di Pablo Berger

Dom 21 - ZAMORA* di Neri Marcorè

Lun 22 - GLI OCEANI SONO I VERI CONTINENTI* di Tommaso Santambrogio

Mar 23 - THE GREAT ESCAPER* di Oliver Parker

*tutti i film asteriscati aderiscono alla promozione Cinema Revolution con biglietto di 3,50 Euro.

Anche quest'anno sarà possibile prenotare online e in cassa scegliendo il proprio posto numerato. QUI il link diretto alla biglietteria: https://odeonvicenza.18tickets.it

Per qualsiasi informazione consultate il sito del Cinema Odeon qui: www.odeonline.it