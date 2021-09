Cinema Odeon: il regista Andrea Segre presenta il suo nuovo film

Appuntamento speciale lunedì 13 settembre al Cinema Odeon di Vicenza, che alle 21.15 ospiterà il regista Andrea Segre per un incontro con il pubblico e la proiezione del suo “Welcome Venice”, che ha aperto la 78ª Mostra del Cinema di Venezia all'interno delle Giornate degli Autori. L’incontro, che con il film in programmazione dà ufficialmente il via alla nuova stagione dell’Odeon, sarà moderato da Giulia Ribaudo dell’associazione culturale veneziana Closer.

Con questa pellicola, già in prima visione in questi giorni nella storica sala cittadina (fino a domenica 12, sempre alle 18.30 e alle 21), Segre abbandona il genere documentario e abbraccia il drammatico, proponendo un'elegia critica alla Venezia contemporanea fra tradizione e futuro. Protagonisti del film sono Andrea Pennacchi e Paolo Pierobon, con la partecipazione di Ottavia Piccolo, di Roberto Citran e della bassanese Anna Bellato.

L’appuntamento con Andrea Segre sarà anche l’occasione per gustare il nuovo allestimento della galleria dell’Odeon - sala cinematografica più longeva d’Italia, in attività fin dal 1907 – realizzato con la sostituzione delle vecchie poltrone per garantire distanziamento e maggiore comodità e con il rifacimento del pavimento. Il tutto mentre proseguono i lavori per la completa riprogettazione dell’annessa Sala Lampertico, che porterà altre novità per il pubblico.

La programmazione dell’Odeon proseguirà giovedì 16 settembre (tutti i titoli su www.odeonline.it). Da martedì 14, inoltre, al via la nuova stagione del Cineforum: in grande stile l’apertura, con la proiezione in prima visione di “Marx può aspettare” di Marco Bellocchio, premiato a Cannes con la Palma d’Oro d’Onore.

I biglietti per le proiezioni di “Welcome Venice”, incluse le prenotazioni per la serata con ospite Andrea Segre, sono disponibili come sempre in cassa oppure online www.odeonvicenza.18tickets.it, o ancora utilizzando la nuova App del Cinema Odeon, scaricabile da App Store o Google Play. Biglietti: 6,50 euro gli interi; 5,50 euro i ridotti.