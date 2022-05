Cinema Odeon: film e conversazione sul Billie Holiday

In occasione della nuova edizione della rassegna jazz, la sala cinematografica vicentina propone la proiezione in prima visione della pellicola con Andra Day, preceduta da un incontro con il direttore del festival musicale, Riccardo Brazzale, e l’esperto Guido Michelone

Nel primo weekend di Vicenza Jazz, sabato 14 maggio il Cinema Odeon propone uno speciale appuntamento collaterale alla rassegna musicale per presentare in prima visione il nuovo film di Lee Daniels "Gli Stati Uniti contro Billie Holiday", interpretato dalla vincitrice del Golden Globe e candidata all'Oscar, Andra Day.

Alle 20, Guido Michelone, tra i massimi esperti di musica afroamericana, docente universitario, critico e autore di numerosi volumi sul jazz e sul cinema, converserà con il direttore artistico di Vicenza Jazz, Riccardo Brazzale. A loro il compito di introdurre il film, parlando della figura di Billie Holiday, una delle voci nere del jazz più grandi di sempre e al contempo molto controversa. Alle 21 la doppia proiezione, per la cui visione si potrà scegliere tra la versione doppiata in Sala Odeon e quella originale sottotitolata in Nuova Sala Lampertico.

Basato su fatti reali, il film è scritto dal premio Pulitzer Suzan-Lori Park e ha riscosso grande successo a livello internazionale. Acclamato dalla critica italiana, è attualmente tra i film più visti al cinema. Grazie alla sua interpretazione, Andra Day si è aggiudicata il Golden Globe come Migliore Attrice Protagonista in un film drammatico. Al suo fianco, l’attore Trevante Rhodes (Moonlight). La pellicola ci riporta negli anni Quaranta, quando l’icona della musica jazz Billie Holiday collezionava successi in tutto il mondo, mentre il governo federale statunitense decideva di trasformarla nel capro espiatorio di una dura battaglia contro la droga, prendendo di mira la sua fragile e complicata vita. Il fine ultimo delle azioni contro la cantante era impedirle di eseguire la sua ballata “Strange fruit”, canzone di denuncia contro i linciaggi del governo degli Stati Uniti e contributo essenziale al movimento per i diritti civili.

Si accede a presentazione e proiezione con unico biglietto. La prevendita è aperta alla cassa oppure online: https://odeonvicenza.18tickets.it. Interi a 6,50 euro, ridotti a 5,50 (giovani fino ai 26 anni, adulti oltre i 60).