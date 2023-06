Cinema all'aperto a Rosà, il programma

Dodici sere d’estate davanti al grande schermo compongono il ricco e variegato cartellone dell’edizione 2023 de “Il giardino del cinema”, rassegna cinematografica estiva all’aperto nel giardino di Palazzo Dolfin Casale, sede della biblioteca comunale di Rosà.

Le proiezioni saranno ogni martedì sera dal 27 giugno al 5 settembre, escluso Ferragosto, ma con un weekend speciale dedicato alle famiglie dal 18 al 20 agosto. La rassegna rosatese aderisce all'iniziativa “CINEMA REVOLUTION” a sostegno del cinema italiano ed europeo, con i biglietti che saranno in vendita, per le pellicole prodotte nel nostro continente, a 3,5 euro anziché a 5 euro.

PROGRAMMA

MARTEDÌ 27 GIUGNO ORE 21.30

GINO SOLDÀ. UNA VITA STRAORDINARIA (Documentario – Italia, 2022 – 66 minuti)

Saranno ospiti i registi Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Introduce il film Redento Peserico (C.A.I. di Valdagno)

MARTEDÌ 4 LUGLIO ORE 21.30

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI (Francia-Belgio, 2021 – 82 min.)

Originale e divertente animazione adatta anche ai bambini più piccoli

MARTEDÌ 11 LUGLIO ORE 21.30

LE OTTO MONTAGNE (Drammatico – Italia-Francia-Belgio, 2022 – 147 min.)

Film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi Premio della giuria al 75º Festival di Cannes

MARTEDÌ 18 LUGLIO ORE 21.30

IO VIVO ALTROVE! (Commedia – Italia-Slovenia, 2023 - 104 min.)

Film che segna l’esordio alla regia di Giuseppe Battiston,

MARTEDÌ 25 LUGLIO ORE 21.30

CORALINE E LA PORTA MAGICA (Usa, 2008 – 100 min.)

Film d’animazione a tinte horror, adatto ai bambini dai 7 anni

MARTEDÌ 8 AGOSTO ORE 21.00

MARGINI (Italia, 2022 – 91 min.)

Imperdibile commedia "punk" ambientata in terra maremmana

VENERDÌ 18 AGOSTO ORE 21.00

DUNGEONS & DRAGONS L’ONORE DEI LADRI (Usa, 2023 – 134 min)

Film fantasy e d'avventura basato sull'omonimo gioco di ruolo

SABATO 19 AGOSTO ORE 21.00

OCEANIA (Usa, 2016 – 103 min.)

Film d’animazione targato Walt Disney

DOMENICA 20 AGOSTO ORE 21.00

DRAGON TRAINER. IL MONDO NASCOSTO (Usa, 2019 – 104 min.)

Terzo capitolo della nota serie cinematografica d'animazione

MARTEDÌ 22 AGOSTO ORE 21.00

LILO & STITCH (Usa, 2002 – 82 min.)

Film d’animazione targato Walt Disney

MARTEDÌ 29 AGOSTO ORE 21.00

NON CI RESTA CHE VINCERE (Spagna, 2018 - 124 min.)

Commedia formativa su sport e inclusione

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE ORE 21.00

BACK TO THE FUTURE - RITORNO AL FUTURO (Usa, 1985 – 92 min.)

Classico di fantascienza in LINGUA INGLESE

In caso di maltempo le proiezioni si sposteranno infatti in Teatro Montegrappa (via Capitano Alessio 7). I titoli in programma potrebbero subire variazioni. Prima di accedere allo spettacolo si consiglia di consultare sempre il sito www.teatromontegrappa.it o la pagina Instagram e Facebook del Teatro.

«Questa edizione - spiega il sindaco di Rosà Elena Mezzalira - sarà ospitata nel giardino della biblioteca, rendendo ancora più suggestive le proiezioni di questo appuntamento estivo sotto le stelle. Il cartellone dei film è molto accattivante, con proposte per i più piccoli e le famiglie, ma anche film d'autore per un'esperienza coinvolgente in grado di soddisfare anche i gusti più esigenti e la conclusione con un film classico ma in lingua inglese. Questa rassegna estiva nasce grazie ad una stretta collaborazione con il Circolo Culturale “Amici del Teatro Montegrappa”, un gruppo di volontari che negli anni ha maturato grande esperienza e grazie ai quali è possibile proporre anche quest’anno un interessante mix di titoli, alcuni che sono già dei classici, sempre piacevoli da rivedere, oltre a novità significative della produzione dell’ultimo anno. Contiamo su una partecipazione numerosa grazie anche al supporto e sostegno di diverse associazioni ed istituti scolastici del territorio. Per alcuni titoli proposti il biglietto di ingresso avrà un prezzo ridotto, pari a 3,50 euro, in quanto è stato possibile aderire all'iniziativa Cinema Revolution con il contributo straordinario del Ministero della Cultura, che fino al 16 Settembre sosterrà le produzioni cinematografiche italiane ed europee».