Cinema al Castello di Romeo: programma

Siamo il Gruppo Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore. Questi sono tutti i film in programma per i mesi di luglio e agosto.

I film sono proiettati presso il castello di Romeo, all'aperto. L'inizio delle proiezioni è alle 21.15. Il costo per un biglietto è di 5.00EUR



LA SIRENETTA 5/07

IL SOL DELL'AVVENIRE 9/07

TRIANGLE OF SADNESS 16/07

GLI SPIRITI DELL'ISOLA 23/07

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE 26/07

THE WHALE 30/07

EMPIRE OF LIGHT 6/08

WOMEN TALKING - IL DIRITTO DI SCEGLIERE 9/08

I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.3 13/08

AIR - LA STORIA DEL GRANDE SALTO 16/08

ELEMENTAL 20/08

INDIANA JONES ED IL QUADRANTE DEL DESTINO 23/08



Gallery

BARBIE 30/08