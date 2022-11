Cinema a 3 euro: ultimo martedì, il programma nelle sale

Ultimo appuntamento martedì 29 novembre nelle sale di Vicenza e provincia con le proiezioni dell’edizione 2022 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, questo ultimo martedì di rassegna, sono tre le possibilità offerte dal Cinema Odeon. Alle 16.00, 18.00 e 20.30, inizia la proiezione di “Tuesday club - Il talismano della felicità” (Svezia, 2022, 102’) di Annika Appelin. Karen e? una donna di mezza età con una famiglia felice e una bella casa, ma quando alla festa del 40° anniversario di matrimonio scopre il tradimento del marito Sten, tutto cambia. Dopo una vita trascorsa a prendersi cura dei figli e del consorte, decide che e? tempo di darsi una seconda possibilità: con l’aiuto delle amiche e seguendo la sua passione per la cucina, troverà un nuovo equilibrio. Alle 16.15 è il turno di “The menu” (USA, 2022, 106’) di Mark Mylod, una dark comedy incentrata su una cena di alta cucina preparata dal famosissimo ed eccentrico chef Julian Slowik, che si tiene in un ristorante su una remota isola privata. Celebrità e altri nomi noti accorrono da diversi parti del mondo per scoprire quali prelibatezze il cuoco abbia inserito nel menu. Mentre l'elegante personale di sala, diretto da Elsa , li accoglie e li serve, la tensione nel corso della serata cresce sempre più, tra segreti svelati e i piatti del sontuoso menù condito da scioccanti sorprese. Quando iniziano ad accadere eventi violenti al limite della follia, Slowik rivelerà le sue vere intenzioni e soprattutto come il suo elaborato menù debba avere un finale a sorpresa scioccante. Alle 18.15, infine, il pubblico è atteso in sala da Umberto Fasolato dell’Università degli Studi di Padova, che introdurrà alla visione di “Tori e Lokita” (Francia, 2022, 80’) di Luc Dardenne, vincitore del Premio Speciale per il 75° anniversario al Festival di Cannes. Un bambino e una ragazza adolescente hanno affrontato da soli un difficile viaggio per lasciare l’Africa e arrivare in Belgio. Qui, possono fare affidamento solo sulla loro profonda amicizia contro le difficoltà dell’esilio.

In provincia, il Multisala Metropolis di Bassano del Grappa punta sul cinema italiano, proiettando alle 18.00 il film “L’ombra di Caravaggio” (Italia, 2022, 120’) di Michele Placido. Italia 1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento che tracciava le coordinate esatte nella rappresentazione dell’arte sacra. Dopo aver appreso che Caravaggio usava nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Così l’Ombra, questo il nome dell’investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore che - con la sua vita e con la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. Un’Ombra che avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio.

Infine, al Multisala Starplex di Marano Vicentino troviamo, alle 18.40 e 21.20, “The menu” (USA, 2022, 106’) di Mark Mylod.

Il costo del biglietto è di 3 euro. È consigliabile la prenotazione.