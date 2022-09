Si salirà a Cima XII: il tetto dell’Altopiano di Asiago per volgere lo sguardo all’orizzonte. Attraverso bellissimi ed inediti sentieri, si cammina lungo l'Altavia 11 fino a raggiungere la meta. Ambienti sempre spettacolari e molto particolari per un escursione da non lasciarsi scappare! Cima XII non vi deluderà.

CIMA XII: ESCURSIONE SUL TETTO DELL'ALTOPIANO

domenica 11 settembre 2022, Altopiano dei 7 Comuni

RITROVO: ore 8:45 al bar “Alla vecchia stazione” di Asiago.

DISLIVELLO: 710m.

DIFFICOLTA': **** medio/impegnativo.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Vestiario adatto alla stagione (pantaloni lunghi, maglia, giacca), zaino, borraccia d’acqua, occhiali da sole, cappello o bandana.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it

COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 30€ a persona e comprende il servizio guida.

Ragazzi sotto i 18 anni: 10€.

-------------------------------------------------------

LA GUIDA: