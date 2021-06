Cima valbella e la battaglia dei tre monti

ESCURSIONE GUIDATA A CIMA VALBELLA



13 giugno 2021 – Altopiano di Asiago



DESCRIZIONE

Dopo la II° “Battaglia delle Melette” del 1917, gli austriaci avevano costretto le truppe italiane a ripiegare su una nuova linea che si appoggiava sulle alture dell’Echar, Valbella, Col del Rosso e Col d’Ecchele.

Il 23 dicembre del 1917 i reparti austriaci del III° Corpo d’Armata riuscirono a sfondare la linea occupando la Valbella, proseguendo poi oltre Melago. Nel Gennaio la 14° Brigata Bersaglieri, tentò di attaccare da Valbella verso Malga Stenfle senza, però, ottenere risultati.

Vi accompagneremo lungo la linea di massima resistenza Italiana per capire i fatti accaduti nel dicembre del 1917 fino alla fine del Conflitto Mondiale e scoprire come ancora oggi siano evidenti i segni sul terreno di quelle battaglie.

Cima Valbella a 1248 mslm sarà il nostro punto panoramico da cui potremo godere del paesaggio primaverile a 360° sulla conca centrale altopianese, verso il massiccio del Grappa e la laguna veneta. Scopriremo angoli naturali poco conosciuti e come i boschi d’abete rosso e di faggio si preparano alla fioritura.

Ampi e luminosi spazi, panorami a perdita d’occhio e radure silenziose non mancheranno. Saremo completamente immersi in un ambiente naturale di rara bellezza.

✅ Tutte le attività saranno condotte con il MASSIMO RISPETTO delle limitazioni legate a regolamenti e decreti sul contenimento del nuovo coronavirus SARS-Cov-2.



PROGRAMMA DELLA PASSEGGIATA

Ritrovo previsto per le ore 8.45 parcheggio sciovie Valbella a Gallio

Partenza ore 9.00

Durata dell’escursione: 4 ore compresa la visita guidata e le soste.

Difficoltà: FACILE/MEDIO

Dislivello: 300 m



COSTO DELL’ESCURSIONE: VISITA GUIDATA

Adulti: € 20,00

ragazzi fino ai 15 anni: € 10,00

Guida: Filippo Menegatti – International Mountain Leader ed Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto



⚠ POSTI LIMITATI ⚠



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA:



📞 Telefonare al numero 3407347864

💻 Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

📲 Mandare un WhatsApp al numero 3497846205 con scritto nome cognome e scrivere se si vuole restare aggiornati tramite WhatsApp sugli eventi.



✅Possibilità di escursioni personalizzate per singoli – gruppi e famiglie su richiesta.

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:



🥾 Scarponcini da montagna o trekking, pantaloni lunghi, K-way, berretto, guanti, felpa e abbigliamento adatto alla stagione per affrontare un’escursione giornaliera ad una quota di circa 1300 mslm 🏔 occhiali da sole 😎.

Zaino con sufficiente acqua e pranzo al sacco.

😷 MASCHERINA PERSONALE e GEL igienizzante.



Bastoncini da trekking, termos con bevanda calda.

