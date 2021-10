Cima Larici: i panorami della Val Formica

Splendida escursione nella zona alta dell’Altopiano di Asiago, in Val Formica.Si parte da quota 1658 metri, nei pressi del Rifugio Cima Larici da Alessio, per inoltrarci in un paesaggio incantevole, fatto di vasti pascoli, foreste di abeti e larici. L'itinerario porterà verso il confine con il Trentino Alto Adige, sopra la Valsugana: si imbocca un sentiero che si snoda lungo il versante del monte fino a raggiungerne il crinale. Da qui si prosegue verso Cima Larici (quota 2033 m), la vetta che ci attende con i suoi meravigliosi panorami. Il Lagorai, l’Adamello, il Portule, solo per citare alcune tra le cime che si ammirano da lassù. Pranzo al sacco e via di nuovo sui sentieri di cresta verso Porta Manazzo, a completare il giro ad anello attraverso brevi tratti boschivi e spazi aperti.

Evento in collaborazione con Chiara Bertacco.

???? ?????? & ? ???????? ????? ??? ???????

Domenica 10 ottobre

Dalle ore 10:00 alle ore 16:00



Info Tecniche

Difficoltà: facile

Lunghezza: 10 km

Dislivello: 375 m



Chi Può Partecipare

Itinerario di livello facile adatto a tutti, comprese famiglie con bambini dagli 8 anni in su abituati al cammino.



Abbigliamento e Attrezzatura

Consigliamo di vestirsi a strati

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

cappello

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

snack

acqua

medicine personali

mascherina, gel disinfettante



Luogo di Ritrovo

Ore 10:00 presso il parcheggio del Rifugio Larici da Alessio, Località' Larici, 36012 Asiago (VI) - https://g.page/rifugio-larici-da-alessio?share

*Per chi viene da Venezia contattare Chiara: 3406118758



Quota

Adulti: € 25,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: € 12,00

Bambini fino agli 8 anni compiuti: Gratis



La Quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico



La Quota Non Comprende:

trasporto

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”



Chi Accompagnerà

Chiara Bertocco - Guida Ambientale Escursionistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzazione e Accompagnamento Turistico



Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/MeZjocPrL8UYVrGF8

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.



Chiusura Iscrizioni

Entro le 18:00 di sabato 9 ottobre

L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.



Regolamento

L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura e l’accettazione del regolamento presente nel form d'iscrizione.

ATTENZIONE per partecipare occorre prendere visione e accettare il REGOLAMENTO GENERALE e ANTI-COVID presente nel form d'iscrizione.

L'escursione sarà svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...