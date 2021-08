Una bellissima e tranquilla escursione nei colori del tramonto. Si sale a Cima Larici per un comodo sentiero: dapprima in mezzo al bosco per poi godere di questa spettacolare e facile cima proprio quando il sole cala dietro l’orizzonte.

L’escursione è medio/facile ed al termine, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di fermarsi a cenare in rifugio.

CIMA LARICI AL TRAMONTO E CENA IN RIFUGIO

14 agosto 2021, Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 16:00 presso il parcheggio del Rifugio Larici da Alessio.

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Rifugio Larici da Alessio, Localita' Larici, 36012 Asiago VI.

DISLIVELLO: 400m.

DIFFICOLTA': ** medio/facile.

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

PRANZO: al sacco.

ULTERIORI INFO: https://www.giulionicetto.it/

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Fino ad esaurimento posti.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Mascherina, gel igienizzante, scarpe da trekking, pila frontale, zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua, occhiali da sole, cappello o bandana.