Ciliegie in festa a Colceresa: il programma

A Colceresa dal 30 maggio al 5 giugno appuntamento con Ciliegia in Festa. Numerosi gli eventi che animeranno le varie località e che celebreranno il prodotto tipico e le altre eccellenze del territorio.Tante le iniziative, convegni, passeggiate, spettacoli e mostre! Con Ciliegia in Festa 2022 si ritorna a festeggiare l'eccellenza, la Ciliegia di Marostica IGP, gli eventi, che culmineranno nelle tradizionali rassegne della 39^ Mostra Mercato e la 10^ Rassegna della Ciliegia bella e buona si terranno presso la Piazza degli Alpini in loc. Molvena.

Programma

Giovedì 2 giugno – Molvena

PASSEGGIATA TRA I SENTIERI DI COLCERSA

APERITIVO COSTITUZIONALE alle ore 18 in Piazza degli Alpini a Molvena

Venerdì 3 giugno – Molvena

EVE NOSTRANE – spettacolo teatrale di fine corso in dialetto veneto con la compagnia “Teatriamo” di Colceresa

Sabato 4 giugno – Molvena

FESTA DELLA SPORT – serata con musica, aperitivo in collaborazione con Riva Granda e stand gastronomico con panini omti e patatine fritte

Domenica 5 giugno – Molvena

INAUGURAZIONE 39^ MOSTRA MERCATO CILIEGIE – mostra fotografica “Colceresa: i colli della ciliegia” – mostra artistica “La ciliegia e la pace” – intrattenimento per bambini – Gara ciclistica esordienti e allievi.

Sabato 11 giugno – Chiesa di Mason Vicentino

CONCERTO DEL CORO HARMONIA NOVA con Bepi De Marzi