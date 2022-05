Ciliegia in festa! Escursione sulle colline tra Pianezze e Colceresa

ESCURSIONE SULLE COLLINE DELLA CILIEGIA DI MAROSTICA I.G.P. / nell'ambito dell'evento CILIEGIA IN FESTA!



Dopo il grande successo dell'escursione tra i ciliegi in fiore "L'ATTIMO FIORENTE" ...è ora di ammirare i frutti!

Si parte da Pianezze per incamminarci verso i colli di Molvena tra prati fioriti, boschi rigogliosi e campi di ciliegi.

Un percorso ricco di scorci panoramici, attraverso sentieri dai toponimi interessanti quali il sentiero di Campo Urbano, il Sentiero Loara e il sentiero delle Strambane.

Sarà l'occasione per approfondire la storia e le peculiarità della ciliegia di Marostica I.G.P. e per soffermarci sulla natura di questo splendido territorio collinare.

Al termine dell'escursione chi lo desidera potrà accedere all'evento speciale CILIEGIA IN FESTA che si terrà presso Fattoria Val Onari a Pianezze: musica, intrattenimento, cibo, cocktail alla ciliegia... e la fantastica possibilità di raccogliere il vostro cestino di ciliegie direttamente dalle piante dell'azienda agricola! Tutti i dettagli nell'evento dedicato al seguente link: https://fb.me/e/4YzhVltmO



QUANDO: sabato 28 maggio 2022

DOPPIA PARTENZA

Ore 9:30

Ore 16:00

Ritrovo presso il campo sportivo di Pianezze | link Maps: https://goo.gl/maps/sh8CTk7eLUED7Qyw5

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 340 m circa.

COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, uno spuntino, cappellino, protezione solare, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o whatsapp/sms:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.